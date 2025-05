"Oltre l’orizzonte". La Fondazione Cr Lucca chiude il mandato e si immerge nel futuro

La fine del mandato di Marcello Bertocchini alla guida della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, sarà salutato da un evento che la stessa Fondazione ha in programma per venerdì prossimo, 9 maggio, alle 17.30 nella Chiesa di San Francesco. “Oltre l’orizzonte: parole, musica, danza e poesia” è il titolo della serata che saluterà non soltanto il mandato della precedente gestione, ma rappresenterà l’occasione per ripercorrere gli anni di attività e la sua ricaduta sul territorio lucchese. "Tutti i viaggi hanno una fine – si legge in una nota della Fondazione – ma nei casi più felici la fine del viaggio corrisponde spesso ad un nuovo inizio; questa da sempre è la storia della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca che venerdì 9 maggio propone di rivivere un percorso lungo quattro anni in un appuntamento assolutamente inedito nella Chiesa di San Francesco".

Un titolo evocativo che sostanzia la presentazione del bilancio di mandato 2021-2024 della Fondazione ma, si legge ancora nella nota, "è soprattutto una festa che l’Ente di San Micheletto ha deciso di organizzare per raccontare sé stessa e la grande comunità che in questi anni si è venuta a creare, sempre aperta, inclusiva e dialogante; aspetti di un lavoro articolato e complesso, presentato in San Francesco come la descrizione di un cammino attraverso le parole, la musica, la danza e la poesia". Un evento che rappresenterà anche la cronaca dell’attività della Fondazione di questi ultimi anni, il cui percorso si articola da sempre nell’interazione con ambiti delicati: il sociale, la scuola, la sanità, il recupero architettonico, le nuove sfide. E molto altro che, peraltro, è facile toccare con mano. La regia dell’evento è stata affidata alle mani di Nicola Fanucchi, che assieme alla Fondazione stessa ha immaginato una narrazione che va dalle più belle poesie dedicate al tema del viaggio, interpretate da Matilde Bernardi e Michela Innocenti, agli intermezzi impreziositi dalle danze di Martina Di Riccio. Vi sarà, inoltre, un tributo all’impegno della Fondazione in campo culturale con le incursioni del Quartetto Lilium, composto da Lidia Parra Avila, Nancy Parra Avila, Martina Calvano e Fabia Simini, affiancate nell’occasione da Akemi Battistini. E poi le immagini: importanti per viaggiare, appunto, all’interno dell’attività della Fondazione. Va avanti la nota: "Immagini da tutta la provincia, nelle quali riconoscere quattro anni di interventi, progetti, idee e sogni che sono divenuti realtà concrete e opportunità di benessere per le comunità del territorio; il tutto in un racconto curato dalla Fondazione con Matteo Ortili di Creative Hub, attraverso i volti e le parole delle ragazze e dei ragazzi della Commissione giovani". Non mancheranno i numeri: "Saranno pochi – prosegue la nota – ma decisamente significativi per illustrare l’impatto che l’attività della Fondazione ha avuto su numerosi ambiti e in tutte le aree del territorio della provincia di Lucca, in un breve “spazio talk”, condotto da Eva Nuti, in cui ascolteremo le parole del presidente uscente, Marcello Bertocchini, in dialogo con il rettore della Scuola IMT Lorenzo Casini". L’ingresso è libero e gratuito; non occorre la prenotazione e l’invito della Fondazione è proprio quello di partecipare. La Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca che porge il proprio passato guardando al futuro, non è uno slogan qualunque, ma un segno tangibile di attenzione al territorio e alle persone che lo vivono.