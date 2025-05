Strade ad alto rischio. Tre incidenti in poche ore. I residenti: "Ora basta"

Uno stillicidio. Tre incidenti nel raggio di trecento metri e traffico in tilt. Continua la serie di incidenti stradali in località Biagioni, sulla Provinciale omonima, nei pressi di Spianate, la frazione più popolosa del Comune di Altopascio. I primi due si sono risolti senza particolari problemi, solo danni alle carrozzerie. Più grave l’ultimo, in ordine di tempo, quello che si è verificato all’incrocio con la strada che conduce verso il territorio di Fucecchio. Ma dove si è verificato il terribile impatto, pur vicino al confine, è Altopascio.

Per cause in corso di accertamento, due vetture si sono scontrate in maniera violenta e nella carambola sono finite in direzioni opposte, ai due latti della carreggiata, terminando la loro corsa contro i muretti dei giardini delle abitazioni. Feriti i conducenti. Lanciato l’allarme, la centrale operativa del 118 ha inviato tre ambulanze da Chiesina Uzzanese, Ponte Buggianese e Fucecchio. Non deve stupire tutto ciò, vista la vicinanza con il confine fra le Province di Lucca, Firenze e Pistoia, la Valdinievole. Sul posto anche i Carabinieri e gli agenti della polizia municipale dell’area empolese Valdelsa che hanno eseguito i rilievi e che dovranno ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto. E’ servito del tempo per gli accertamenti e la rimozione dei veicoli. Si sono formate code e circolazione rallentata.

Il mese scorso cinque giovani a bordo di una Ford Mustang, finirono contro i muri delle case, riportando per fortuna ferite lievi. I residenti sono preoccupati: si ripropone il tema della sicurezza in quella zona, come testimonia la signora Rosetta Casale: "Anche stavolta è andata bene ma qui è pericoloso uscire di casa, rischiamo di essere travolti, auto e camion passano a velocità esagerate. Siamo in un centro abitato, ci sono dei bambini, degli anziani. Eppure sembra che questo problema non interessi a nessuno. Ho scritto – aggiunge la cittadina, – a tutti, alla Provincia quando era presidente Menesini, alla Prefettura, alla Procura della Repubblica. Nessuna risposta. Servono provvedimenti concreti e subito. Sulle provinciali non si possono mettere i dossi mi dicono, ma allora installiamo le telecamere".

Massimo Stefanini