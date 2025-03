Per i bambini da 2 a 5 anni sorge lo spettacolo “Alba/Aurora“

Nuovo appuntamento domani con “A teatro in famiglia”, la rassegna di spettacoli che il Teatro del Giglio dedica ai suoi spettatori più piccoli e alle loro famiglie: Alba/Aurora, in scena al San Girolamo con due recite – ore 16 e ore 17.45 –, è pensato per i bambini dai 2 ai 5 anni dai professionisti della compagnia lombarda DelleAli Teatro, che porta avanti una specifica ricerca di linguaggio teatrale adatto all’interesse e alla sensibilità dei bambini. La compagnia DelleAli Teatro, nell’ambito del bando Cariplo Per la cultura 2023, è l’ideatrice e fondatrice di Nati per il Teatro, progetto di welfare culturale che promuove il teatro per bambini e bambine 0-3-6 anni come fonte di benessere a livello individuale, familiare e di comunità.

Giocato sulla luce e sul risveglio, con piccole azioni e giochi di ombre con oggetti familiari e naturali, poetiche interazioni di saluto e delicati movimenti, Alba/Aurora indaga la dimensione sonora dove le parole si fanno suono e, nel suono ritrovano, il loro senso.

L’interazione tra luci e movimenti, pochi semplici evocativi oggetti, un nido/tronco che si trasforma, il gioco delle ombre e il rosa/arancio del sole che nasce ricreano il mondo di soglia sonno/veglia accompagnando i bambini attraverso piccoli gesti, un saluto, lo sdraiarsi, il sognare, l’alzarsi, il bisbigliare, l’ascoltare fino all’andare nel mondo. Alba/Aurora è uno spettacolo di e con Giada Balestrini e Antonello Cassinotti; musiche di Sebastiano De Gennaro, luci di Andrea violato, costumi e scene di Annalisa Limonta – NALI.

La produzione è di DelleAli Teatro e Oplà soc. coop. Posto unico 5 euro. Info e acquisti alla Biglietteria del Teatro e online su TicketOne.it.