Pedalare nella natura. La “Garfagnana Epic“ parte stamani con i bimbi

Bando agli indugi. All’interno degli impianti sportivi di Gallicano è tutto pronto per la partenza delle avventure in Mountain bike, gli eventi racchiusi nella "Garfagnana EPIC", che, da oggi e fino a lunedì, animeranno l’intero territorio della Garfagnana, dai borghi, ai sentieri più nascosti, fino alle salite più ardite e alle cime delle Alpi Apuane e dell’Appennino Tosco-Emiliano, colorando il percorso con centinaia di appassionati di tutte le età, impegnati a pedalare immersi nel verde, tra panorami mozzafiato e boschi incontaminati.

Oggi la giornata sarà dedicata ai giovanissimi, dagli 8 ai 14 anni, iscritti alla EPIC Kids, mentre domani partiranno ufficialmente la Garfagnana EPIC e la Garfagnana EPIC Day, Impianti Sportivi 8.30. Questi ultimi due eventi condivideranno il percorso fino a Roggio, nel comune di Vagli Sotto, per poi dividersi; la Day rientrerà a Gallicano mentre la due giorni proseguirà verso Campocatino, Gramolazzo, Carpinelli e Argegna, dove è previsto il pernottamento. L’intero lunedì sarà poi dedicato alla sfida considerata tra le più impegnative, quella "appenninica". "Grazie alla collaborazione con il comune di Camporgiano e l’Unione dei Comuni Garfagnana - spiegano dal team organizzativo guidato dal presidente Daniele Saisi -, è in corso il ripristino di un’antica mulattiera a Puglianella. Questo suggestivo sentiero collegherà il paese al Molino di Puglianella, rappresentando non solo un prezioso recupero storico, ma anche un’alternativa affascinante alla Via Vandelli nel tratto Ferriera-Arnetola. Un’opportunità in più per gli amanti dell’escursionismo e della natura incontaminata e una delle novità di percorso di questa edizione.

Un’altra grande notizia per gli amanti della natura e per i partecipanti "epici" è il ritorno del tracciato all’interno del Parco dell’Orecchiella, una delle aree naturalistiche più affascinanti dell’Appennino. La manifestazione continua inoltre a distinguersi per il forte legame con il territorio e anche quest’anno la Garfagnana EPIC sarà realizzata con il supporto delle numerose associazioni locali, e per la prima volta, i partecipanti potranno gustare, oltre ai tanti prodotti tipici presenti nei punti di ristoro, anche i celebri bomboloni di Sillicano, vera delizia della tradizione dolciaria della Garfagnana". Proprio il coinvolgimento delle comunità locali nella progettazione e realizzazione degli eventi e il conseguente supporto alle economie del territorio e alla costruzione di proposte turistiche connesse, oltre ai valori di tutela dell’ambiente e promozione dello sviluppo sostenibile espressi, sono tra i punti di rilievo che hanno permesso alla Garfagnana EPIC di entrare di diritto nel calendario "Sport&Biosfera", stilato dalla Riserva della Biosfera Appennino tosco-emiliano.

