L’"Acciugata". Torna l’evento a scopo benefico

L’associazione no-Profit “l’Amphora” di Lucca organizza il 28 giugno dalle ore 19.30, l’ “Acciugata 2025“, una cena di beneficenza al Real Collegio. L’evento ha lo scopo di raccogliere fondi per dotare l’associazione La Luna Onlus, che aiuta e assiste le mamme vittime di violenza familiare, di una autovettura per spostare le famiglie assistite nelle varie case sicure. Questa esigenza è fortemente avvertita dall’associazione La Luna, in quanto il personale, tutto volontario, utilizza gli automezzi personali per effettuare questi movimenti di sicurezza, esponendosi personalmente a tutti i rischi e i pericoli derivanti dalla individuazione degli ex mariti o compagni, che perseguitano continuamente le compagne ed i figli.

Nel corso della serata del 28 giugno verrà consegnato il premio “Eccellenze lucchesi“ alla campionessa paraolimpica Sara Morganti. La cena, che ha come piatto base l’acciuga, un pesce povero ma gustoso dei nostri mari, ci permetterà di passare qualche ora piacevole in compagnia, ascoltando buona musica e con eventi di moda, e nello stesso tempo di raccogliere i fondi necessari per questa esigenza. La scorsa edizione dell’Acciugata - come spiega il presidente dell’associazione Marco Cinacchi – ha consentito di donare ben 15.000 euro, che hanno permesso, tramite la Unione Ciechi e Ipovedenti della Toscana, l’acquisto di due cani guida per ciechi, Frida e Nike, che al termine del loro periodo di addestramento specifico, il prossimo novembre, verranno assegnati a due non-vedenti.

E’ stato finanziato anche un importante progetto di sostegno psicologico per sei bambini nati con gravissime patologie oculistiche, e per le loro famiglie. Il progetto denominato “Ciclo intensivo di abilitazione precoce multisensoriale con approccio globale neuropsicomotorio”, ha permesso a sei famiglie con bambini colpiti da gravi deficit visivi, di migliorare decisamente la qualità della vita dei genitori e dei bambini. Un risultato molto importante e gratificante anche per i promotori dell’iniziativa. E adesso avanti con nuovi obiettivi benefici.