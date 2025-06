Un successo le visite mediche gratuite. Inaugurati anche quattro nuovi automezzi

Dalle visite cardiologiche a quelle pediatriche, da quelle ortopediche al controllo del diabete, ma anche corsi di disostruzione pediatrica e persino lezioni di primo soccorso per i nostri amici a quattro zampe: centinaia le prenotazioni online per "Medici in piazza", la giornata promossa dalla Croce Verde di Lucca dedicata alla prevenzione e all’educazione alla salute: alla fine oltre 600 i "pazienti" effettivi (il 10% in più rispetto al 2024). L’iniziativa, che si è svolta ieri in piazza Napoleone, ha offerto visite mediche gratuite in molteplici ambiti specialistici, consentendo di ricevere preziosi consulti da esperti del settore. Oltre alle tante prenotazioni arrivate online, tanti anche i passanti che non si sono lasciati sfuggire l’occasione per un controllo gratuito. Quest’anno anche una grande novità: grazie alla collaborazione con l’Ordine dei Medici Veterinari, sono stati organizzati due seminari per sapere cosa è necessario fare in caso di emergenze prima di portare i propri animali dal veterinario. Al termine in piazza Napoleone la Croce Verde ha inaugurato 4 nuovi mezzi ed è stata consegnata anche la borsa di studio intitolata al dottor Piero Mungai, storico presidente della Croce Verde.