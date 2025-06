L’energia di banane e barbe

Ultimamente sta tornando di moda il pugilato amatoriale: si fa tantissimo movimento e se fatto bene (un corretto uso del casco) fa dimagrire tantissimo visto l’enorme dispendio energetico. Ma il suo vantaggio enorme è quello di essere uno sport molto divertente quindi molto adatto agli uomini che per dimagrire fanno noiose camminate a passo svelto.

E il wrestling? Pochi sanno che era lo sport preferito dal presidente degli Stati uniti Abramo Lincoln. Il wrestling è una antica forma di lotta grecoromana rivisitata in chiave più spettacolare (grandi colpi, tante cadute al tappeto) divertente e priva di pericoli. A Lincoln tutto cio’ riusciva molto bene vista la sua imponente forma fisica (era alto 1,90). Poi purtroppo tutti sappiano come è andata a finire.

Ma torniamo al Wrestling: come il pugilato è uno sport divertente che brucia tantissime calorie molto utile quindi ai soggetti che vogliono dimagrire. E come energizzante per chi fa molta attività fisica? Io consiglio sempre due ore prima di fare attivita’ sportiva di mangiare una piccola banana: questo frutto è ricchissimo di potassio e zuccheri nobili molto adatti a tutti gli sportivi; le migliori banane sono quelle marezzate quelle che tutti noi ignorantemente buttiamo via: la parte marrone della buccia altro non è che la completa maturazione di questo splendido frutto.

Come ortaggi energizzanti invece la letteratura medica esalta le barbe rosse ricche in preziosi nitrati.