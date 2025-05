“Passeggian. Mangiando“ sui monti

Torna domenica 8 giugno (in caso di maltempo sarà rimandata al 15) la V edizione della passeggiata degustativa PasseggianMangiando, un percorso ad anello di circa 17 km con partenza e arrivo a Magliano in alta Garfagnana. L’evento è organizzato dal Circolo Arci La Giunchiglia di Magliano, in collaborazione con il Comune di Sillano Giuncugnano, Associazione Ponticulus, Asbuc Giuncugnano e Unione Comuni Garfagnana. Le iscrizioni possono essere effettuate entro il 5 giugno, sia online che in alcuni punti vendita della zona. Per info: bit.ly/PasseggianM; cellulare 335 7308717.

La camminata, che si svolge principalmente nelle zone dell’ex Comune di Giuncugnano, vuole essere un viaggio attraverso le bellezze del territorio, i borghi tipici, i suoni e i profumi della campagna e dei boschi circostanti che regalano scorci e panorami mozzafiato. Durante il percorso è possibile ammirare la Chiesa di Sant’Andrea Apostolo a Magliano, in ristrutturazione dopo il terremoto, il paese di Ponteccio con il suo caratteristico campanile di legno, un tratto della via Francigena Interna o del Volto Santo dove si ritrovano gli scavi dell’Ospitale San Nicolao al passo di Tea, il Monte Argegna con la campana votiva degli Alpini (FOTO) e il Santuario di Nostra Signora della Guardia, lo storico Palazzo Cilla con i suoi tipici archi a Giuncugnano, l’antica via Romana di Santa Cristina e il vecchio mulino di Magliano.

PasseggianMangiando prevede lungo il percorso sette punti ristoro, offerti, oltre che dalla associazioni coinvolte, anche da alcune attività commerciali locali come Ristorante Da Fernando, Pizzeria Nobili, Ristorante La Rosa dei Venti, Agriturismo Il Grillo e Bar The Boss.

Dino Magistrelli