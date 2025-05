Quell’oasi di preghiera “Anche tanti turisti si rifugiano qui in S.Giusto“

C’è un’oasi di preghiera nel centro storico di Lucca. La chiesa di San Giusto, nell’omonima piazza, da oltre quattro anni ha assunto caratteristiche simili a un santuario ed è molto frequentata, soprattutto per la devozione alla Madonna di Lourdes.

A curare questo luogo di spiritualità, per la preghiera, la meditazione e la riconciliazione, ci sono don Franco Cerri che è il rettore della stessa chiesa e don Mauro Viani, penitenziere dell’Arcidiocesi. La chiesa è aperta dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12 e dalle 16,30 alle 20. Con sante messe, sempre molto partecipate, talvolta con 30 o 40 fedeli, dal lunedì al sabato alle ore 10 e dal lunedì al venerdì anche alle 19.

Altri momenti di preghiera ci sono al mattino con la recita del rosario e al pomeriggio con la recita del vespro, oltre all’Adorazione Eucaristica dalle ore 16,30 alle 19.

"Può apparire sorprendente in questa nostra epoca – spiega don Franco Cerri – ma in San Giusto vediamo ogni giorno oltre ai lucchesi anche moltissimi turisti che vengono in chiesa a pregare e anche a confessarsi. Certo ci sono anche turisti che entrano soltanto per vedere la chiesa ma circa il 70 per cento si ferma. Spesso ci dicono di essere sorpresi da questa oasi di preghiera".

"Un momento importante è quello pomeridiano quando facciamo una preghiera per i pellegrini della via Francigena che si conclude con una speciale benedizione. Il maggiore servizio che viene offerto in San Giusto è la disponibilità dei due preti che al colloquio spirituale e in particolare per il sacramento della riconciliazione".

San Giusto non è parrocchia, il centro storico è ormai riunito in un’unica parrocchia, che fa parte della più ampia "chiesa nella città", eppure ogni celebrazione è animata dai fedeli che curano il canto, le letture, il servizio all’altare.

Fra le molteplici attività sono da segnalare anche i momenti di catechesi per gli adulti. Don Franco Cerri da moltissimi anni è il responsabile diocesano per il "catecumenato degli adulti", attività che risponde all’aumento registrato negli ultimi anni degli adulti che si avvicinano alla Chiesa per la prima volta e chiedono i sacramenti dell’iniziazione cristiana (battesimo, cresima e eucarestia). Ci sono anche molti giovani e adulti che chiedono il completamento dell’iniziazione cristiana, ricevendo la Cresima al termine di un cammino di catechesi di circa sei mesi.

Da segnalare, infine, le oltre 600 tra brevi preghiere o riflessioni lasciate dai fedeli, lucchesi e non, nel libro di questo anno giubilare che è sempre aperto nella navata sud della chiesa di San Giusto.