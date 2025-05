Torna il “Bancarella Sport“. L’anteprima in città

Dalle autobiografie di Gigi Buffon e Reinhold Messner agli aneddoti di vita su Gigi Riva e Muhammad Alì per arrivare ai misteri dello sport e al caso di Ayrton Senna. Sono queste le storie protagoniste dei sei libri finalisti del premio Bancarella sport 2025 che saranno presentate in anteprima al pubblico lucchese dagli stessi autori lunedì 26 maggio a partire dalle 17,30 nell’auditorium della Fondazione Banca del Monte in piazza San Martino. Il vincitore assoluto della 62ª edizione sarà poi proclamato il 19 luglio in piazza della Repubblica a Pontremoli.

Intanto giovedì alla libreria Fuori Porta, dopo i saluti del presidente del Panathlon International Club di Lucca Lucio Nobile, il docente e studioso nonché memoria storica del Premio Giuseppe Benelli ha illustrato le caratteristiche della sestina finale che esordirà – per la quindicesima volta consecutiva – proprio a Lucca, dove gli autori dialogheranno con il giornalista Sirio Del Grande.

"Si tratta di sei bei libri di una qualità straordinaria che sanno far emozionare – racconta Benelli -. Ci sono gli aneddoti sulla vita di Buffon, raccontati in prima persona a partire dal bambino che era, passando per gli anni bui al collegio Maria Luigia di Parma, la depressione, il professionismo e le scommesse. Ci sono l’amore per la montagna ma anche le critiche dal mondo civile dell’alpinista Messner, oggi ultraottantenne. C’è poi la vita piena di disgrazie di Gigi Riva, raccontata con parole magicamente inedite...".

"E ancora la storia del pugilato a partire da Muhammad Alì e dall’incontro del 1974 a Zaire con George Foreman. Ma anche un volume che raccoglie le vicende sportive – e le cadute – di sei professionisti, come Maradona o Senna. E proprio il pilota di Formula 1 è il protagonista del volume che, attraverso illustrazioni e dettagli, racconta una storia incredibile che ha ancora tanti punti di domanda aperti".

Qui la sestina finalista - selezionata tra una cinquantina di proposte – già vincitrice del premio selezione Bancarella sport, ideato nel 1964 in trattoria da alcuni soci del Panathlon club: ‘Vertical. Il romanzo di Gigi Riva’ di Paolo Piras edito da 66thand2nd, ‘Giù la testa’ di Claudio Colombo edito da Hoepli, ‘Gioco sporco’ di Nicola Calathopoulos edito da Gallucci, ‘La mia vita controvento’ di Reinhold Messner edito da Corbaccio, ‘Senna, le verità’ di Franco Nugnes edito da Minerva e ‘Cadere, rialzarsi, cadere, rialzarsi’ di Gianluigi Buffon edito da Mondadori.