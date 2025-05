A Palazzo Sani cinque giovani diventano accompagnatori equituristici

Festa a Palazzo Sani, sede di Confcommercio, dove giovedì mattina si è svolta la cerimonia di consegna dei brevetti a cinque accompagnatori equituristici che hanno concluso con successo il percorso di formazione promosso da “Il nostro West”, maneggio di Mutigliano. Un importante riconoscimento per i giovani partecipanti al corso, che nel corso delle lezioni hanno maturato preziose competenze professionali in ambito turistico e di valorizzazione del territorio.

Presenti all’evento il vicepresidente di Confcommercio Province di Lucca e Massa Carrara Samuele Cosentino, l’assessore all’ambiente del Comune di Lucca, Cristina Consani, il presidente del Consiglio del Comune di Pescaglia Elisabetta Simi e il presidente del comitato provinciale del Csen – Centro sportivo educativo nazionale Paolo Romani.

“Confcommercio – commenta Cosentino - accoglie con grande piacere questa importante cerimonia che premia le competenze e i meriti di giovani professionisti che saranno anche narratori del nostro territorio. Una narrazione fatta a cavallo: uno dei modi più belli e romantici per scoprire le bellezze delle campagne e delle montagne della nostra terra”.

“Accompagnatori come voi – aggiunge Consani, rivolgendosi ai ragazzi - sono una risorsa fondamentale per il nostro comprensorio, che ha bisogno di essere vissuto, amato e protetto. Sarete anche sentinelle del patrimonio naturalistico, vivendolo, scoprendolo e valorizzandolo. Siete giovani innamorati della natura e della nostra città, il vostro ruolo è essenziale per trasmettere i valori“.

“Questi cinque giovani – chiude Simi - rappresentano un patrimonio importante per il nostro territorio. Grazie per aver scelto questo percorso formativo“.

Il momento più emozionante è stato l’attestazione, consegnata da Gianfranco Micheli del “Il nostro West,” che, visibilmente soddisfatto e commosso, ha elogiato tutti i corsisti.