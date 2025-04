’Pasquetta fra le nuvole’ alla Fortezza di Mont’Alfonso

Il Comune, in collaborazione con il Gruppo Autieri Garfagnana, l’Associazione Compriamo a Castelnuovo e la Provincia, anche quest’anno ha promosso "Pasquetta fra le nuvole", in particolare all’interno della fortezza di Mont’Alfonso, una giornata all’insegna della festa dell’aria e del volo con gonfiabili, aquiloni, aeromodelli, bolle di sapone e possibilità di un viaggio in elicottero sulla Garfagnana, artisti di strada. Dalle 10, servizio navetta dal centro per portare le persone in Mont’Alfonso, distante circa un chilometro e mezzo. Nel centro storico, invece si terrà il mercatino dell’artigianato e dei prodotti locali e rafting sulla Turrite. Inoltre passeggiata dell’Ariosto. Per partecipare è necessario prenotarsi. Per informazioni e iscrizioni scrivere a [email protected].

Alle 10, apertura del Mercatino cittadino ed inizio festa dell’aria e del volo con aeromodelli, aquiloni, giochi gonfiabili, artisti di strada, bolle di sapone e tanto altro. Sempre alle 10, partenza della camminata dell’Ariosto da Piazza della Stazione (info [email protected]). Alle 11 apertura Osteria degli Autieri. Dalle 13, possibilità di escursioni in elicottero.

A Castelnuovo i negozi rimarranno aperti per tutta la giornata. Inoltre tutti i ristoranti accoglieranno turisti e visitatori sia per il pranzo che per la classica merenda di Pasquetta. L’evento, all’interno della Fortezza di Mont’ Alfonso, in particolare se assistito dalle condizioni meteo, ha sempre portato a Castelnuovo migliaia di visitatori.

"Sarà proprio all’interno dell’ampia cerchia muraria estense di Mont’ Alfonso - spiega l’assessore Alessandro Pedreschi - che si concentreranno tante attrazioni, dal volo degli aquiloni a quello degli aeromodelli, oppure rimanere a bocca aperta davanti alle bolle giganti o ai volteggi dell’artista di strada".

Dino Magistrelli