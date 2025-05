"Palestre sotto il cielo". Tante attività sportive negli spazi all’aperto

Si parte. Palestre sotto il cielo, promossa dall’amministrazione Del Chiaro per consentire alle associazioni sportive del territorio di svolgere le proprie attività negli spazi pubblici all’aperto, senza dover pagare il suolo pubblico e con un iter semplificato di concessione degli spazi. Anche per questa edizione sono tante e di vario genere le attività sportive rivolte ai bambini e agli adulti che si terranno a partire dai prossimi giorni e si concluderanno entro la fine del mese di luglio, in piazze, parchi e altri spazi pubblici del territorio.

Si va dalla ginnastica dolce Afa al pilates, dalla zumba ai balli di gruppo, fino alle danze caraibiche, con spazio anche per altre discipline. Le iscrizioni sono già aperte e i cittadini interessati possono contattare direttamente gli operatori sportivi che hanno aderito all’iniziativa per tutte le informazioni sui corsi. Info sul sito del Comune.

"Con questa iniziativa, che unisce lo svolgimento di attività fisica all’aperto con l’utilizzo di spazi pubblici, intendiamo promuovere la pratica sportiva e il benessere psico-fisico delle persone – afferma l’assessore allo sport, Gaetano Ceccarelli-. Tutte le precedenti edizioni, sia primaverili che autunnali di ‘Palestre sotto il cielo’ hanno fatto registrare una grande partecipazione e per questo motivo torniamo a riproporre questo evento offrendo un’ mpia gamma di discipline sportive adatte a tutte le età grazie alle associazioni sportive del territorio che vi hanno aderito e che ringraziamo per la disponibilità".

