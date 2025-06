Palazzetto dello sport Comune a caccia di risorse. La piscina? Può attendere

Nuovo palazzetto dello sport, il cerchio si stringe e la città può iniziare a sognare un nuovo impianto. Nei giorni scorsi il Comune di Lucca ha partecipato a un bando del Ministero dello Sport su sport e periferie per poter accedere a un finanziamento fino a 3 milioni di euro che serviranno a parziale copertura dei costi. Nelle prossime settimane, dopo la metà di luglio, verrà consegnato il progetto di fattibilità economica. A quel punto, partirà la conferenza dei servizi, l’approvazione del progetto, la redazione di quello esecutivo e la gara. Per la seconda metà del 2026 si conta di far partire i lavori per il doppio palazzetto, saranno infatti due le strutture che a opera completata sostituiranno l’attuale e vetusto Palatagliate, nel quale per anni sono stati immessi milioni di euro per cercare di tamponare una situazione ormai insostenibile per i limiti strutturali connessi con l’impianto ormai molto datato.

La giunta Pardini ha deciso di cambiare strategia e provare a investire denaro in nuove strutture anziché continuare a mettere vere e proprie toppe nel vecchio impianto. I lavori partiranno dal secondo palazzetto, quello di dimensioni più contenute e destinato all’attività di base, che sorgerà all’incirca dove ora è il parcheggio posteriore del PalaTagliate. C’è, invece, ancora da definire se l’abbattimento dell’attuale struttura comincerà solo dopo aver terminato la più piccola delle due nuove oppure in concomitanza con i lavori a quest’ultima.

Da un lato, la prima soluzione eviterebbe di fra traslocare le società che attualmente lo utilizzano, ma a breve a questo proposito, sarà pronta la palestra Bacchettoni i cui lavori dovrebbero terminare nell’autunno prossimo, oppure ottimizzare i tempi e procedere in parallelo con le due nuove costruzioni. Complessivamente, i lavori dovrebbero richiedere tre anni di tempo. Per il nuovo complesso si cerca anche uno sponsor che si intesti la struttura.

"Vogliamo dare un nome al palasport – conferma l’assessore ai Lavori Pubblici Nicola Buchignani – e faremo un bando ad hoc per sceglierlo: abbiamo già alcune aziende che si sono fatte vive chiedendo informazioni. Ci auguriamo che anche le aziende del territorio siano della partita e si propongano per avere il nome del palazzetto per qualche anno".

E la nuova piscina? Il Comune di Lucca ha ormai deciso, conscio del fatto che ormai la compatibilità tra le vasche e un palazzetto dedicato ad altri sport è un concetto sostanzialmente superato e alcuni dei problemi del PalaTagliate arrivano proprio dalla convivenza delle diverse strutture, di procedere con la costruzione di una nuova piscina. Ci vorrà sicuramente tempo, visto che seguirà l’approntamento dei due palazzetti e dovrebbe sorgere nei pressi degli stessi, nell’area che sino a pochi anni fa era occupata dal tendone della Croce Rossa. Ma se è impensabile dare vita a tre cantieri in contemporanea, Palazzo Orsetti sta lavorando al reperimento dei fondi così come anche ad una prima progettazione di massima della nuova piscina comunale.

F.Vin.