Caccia ai fondi per la piscina all’aperto

La vasca esterna per l’estate accanto alla piscina comunale, in un terreno di proprietà del Comune, sul lato nord, potrebbe arrivare prima del previsto. Sì, perché il Municipio di piazza Moro, esplorerà tutti i bandi sullo sport di natura ministeriale e regionale, per verificare se c’è la possibilità di reperire finanziamenti necessari per l’opera adesso. Il sindaco, Giordano Del Chiaro, ha dato mandato di monitorare la disponibilità di questo tipo di risorse che costituiscono la conditio sine qua non per elaborare progetti di fattibilità economica ed esecutivi. L’input è quello di drizzare le antenne per capire se i soldi si possono trovare subito. La seconda piscina consentirebbe di aumentare l’offerta di opzioni ricreative durante il periodo caldo, considerando che a breve distanza sorgeranno la Cittadella sportiva e lo Skate Park. Non solo. L’impianto natatorio esterno darebbe la possibilità di proseguire l’attività anche durante quel mese, tra agosto e settembre, in cui la struttura più grande, quella interna, sarà chiusa per la manutenzione necessaria. Ma non si trascurano gli interventi sul presente sulla piscina interna. Come il test, previsto dalle normative, per verificare se il tetto potrebbe sopportare eventuali nevicate, misurandone l’energia potenziale. Tutto previsto anche nel programma triennale delle opere pubbliche. Nel frattempo, partirà l’obiettivo per realizzare la piscina open per l’estate. Pochi gli impianti in Toscana dove le vasche sono sia interne sia esterne. Tra l’altro si potrebbero proseguire le terapie riabilitative anche durante la chiusura della piscina interna. Arrivano molti utenti anche da fuori, è l’unico impianto presente in tutta la Piana e non solo.

Massimo Stefanini