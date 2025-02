“Ottimo il bilancio di Lucca in Maschera. Pronti a collaborare alla prossima edizione“

Bilancio positivo anche di Confcommercio, dopo quello del Comune, per il weekend clou di Lucca in Maschera, che soprattutto nella giornata di domenica ha richiamato una grande folla. “La pioggia del sabato – scrive l’associazione – ha purtroppo ostacolato gli eventi realizzati dalla nostra associazione, ovvero sia gli Sconti in Maschera e l’Allegra Baccanata. E’ andata invece decisamente meglio domenica, con la sfilata del Carnevale di Viareggio che anche quest’anno ha fatto centro, richiamando oltre 20mila persone”.

Al di là delle condizioni meteo, quello del Carnevale di Lucca è un format che piace molto e attira. Ce lo confermano i dati delle strutture ricettive, ben al di sopra rispetto a un weekend normale in questo momento dell’anno. La Lucca in Maschera lanciata nel 2023 dall’amministrazione comunale ha creato da subito interesse, ravvivando la città in un periodo un tempo classificato come di bassa stagione. Ottima e lungimirante dunque la sinergia col Carnevale di Viareggio, che siamo certi proseguirà e crescerà ulteriormente in futuro. Confcommercio è orgogliosa di aver creduto da subito nelle potenzialità di Lucca in Maschera, e si mette a disposizione anche per l’edizione del prossimo anno”.