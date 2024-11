Offre cocaina a due poliziotti: arrestato spacciatore 33enne

Lucca, 12 novembre 2024 – Offrire della cocaina a due poliziotti in borghese, una scena da film comico, successa realmente a Sant’Alessio. La polizia ha arrestato un cittadino marocchino di 33 anni per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale. Il giovane è stato trovato proprio mentre stava vendendo una dose di cocaina ad una donna, anche se la situazione è rapidamente peggiorata.

L’arresto è avvenuto nel pomeriggio di giovedì 7, quando la polizia, insieme alla municipale di Lucca, hanno effettuato un controllo straordinario del territorio dopo una serie di segnalazioni di attività di spaccio nelle zone di Sant’Alessio.

Gli agenti sono andati a controllare in via Piana, al fine di verificare la situazione. I poliziotti hanno notato una donna che, al limitar della boscaglia, ha ricevuto una piccola confezione di colore bianco da un uomo che poco prima aveva fatto capolino dalla fitta vegetazione. La donna è stata fermata e, come sospettato, aveva con se della cocaina, trovata all’interno della scatolina precedentemente ricevuta. Gli agenti, al fine di fermare lo spacciatore, si sono avvicinati verso il punto dove era avvenuto lo scambio. Proprio da quel punto, dopo pochi istanti, si è affacciato dalla boscaglia il giovane descritto dalla donna, vestito di scuro con indosso un passamontagna, chiedendo agli stessi poliziotti in borghese, se volessero acquistare della “Bamba”.

I poliziotti dopo un breve inseguimento nel bosco, con tanto di colluttazione, hanno arrestato l’uomo.

A seguito di perquisizione, gli agenti hanno trovato sul soggetto 26 dosi di cocaina per un peso complessivo lordo di circa 30 grammi e una quantità di denaro contante pari a circa 170 euro in banconote di piccolo taglio. All’interno della boscaglia, gli operatori hanno scoperto un “base operativa” dove, presumibilmente, l’arrestato, insieme a un complice, sono rimasti accampati durante tutto il giorno.

Per Il cittadino marocchino, senza fissa dimora, il giudice, dopo aver convalidato l’arresto, ha decretato il divieto di dimora nel comune di Lucca

Iacopo Nathan