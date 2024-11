Controlli nel bosco, trovata droga e identificate 43 persone

Pontedera, 1 novembre 2024 – Le aree boschive sono spesso usate come luogo di spaccio di droga. Per questo proseguono senza sosta i servizi straordinari di controllo del territorio da parte dei Carabinieri della Compagnia di San Miniato nelle aree prospicenti la “Riserva Naturalistica delle Cerbaie”, con particolare riguardo alle frazioni di Orentano, Villa Campanile, Galleno nel Comune di Castelfranco di Sotto e di Staffoli nel Comune di Santa Croce sull’Arno. L’obiettivo è il perseguimento della prevenzione e della repressione del traffico di sostanze stupefacenti. Più specificatamente, nel corso della serata di ieri, 31 ottobre, i militari del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di San Miniato e delle Stazioni di Castelfranco di Sotto, Santa Croce sull’Arno e Santa Maria a Monte coadiuvati dal Nucleo Carabinieri Cinofili di Pisa - San Rossore hanno effettuato un servizio ad-hoc che ha portato a numerosi posti di controllo dinamici sulle strad in prossimità delle note zone di spaccio di sostanze stupefacenti. Controlli che hanno permesso sottoporre a controllo 43 persone, 33 autovetture e 3 “bivacchi” clandestini. I bivacchi, al momento dei controlli delle forze dell’ordine, erano privi di occupanti, e qui è stato rinvenuto di tutto. C’erano infatti degli indumenti, dei teli in plastica usati per ripari improvvisati e c’erano anche degli incarti di cellophane per il confezionamento della droga. Materiale, questo, che ha comunque confermato una presenza non occasionale di “postazioni” di spaccio proprio in quest’area boschiva. E durante i controlli da parte dei Carabinieri della Compagnia di San Miniato è stata trovata anche della droga. Nella circostanza sono stati sequestrati a carico di ignoti 15 grammi circa di sostanza stupefacente di “hashish” suddivisa in un panetto grande e in dosi più piccole. Quello del contrasto al traffico delle sostanze stupefacenti, soprattutto nelle zone collinari del “Comprensorio del cuoio”, è un obiettivo prioritario dell’attività svolta dai Carabinieri della Compagnia di San Miniato. I controlli continueranno anche nelle prossime settimane, anche con l’ausilio di componenti specialistiche dell’Arma, al fine di prevenire e reprimere reati contro lo spaccio di sostanze stupefacenti e l’immigrazione clandestina, incrementando le esigenze di sicurezza dei cittadini della zona.