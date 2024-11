Spaccio di droga nei boschi. Quattro ’clienti’ sanzionati. Controllati 356 giovanissimi

Ragazzini sotto la lente. Una miriade i controlli anche nella nostra provincia sui "fenomeni di devianza giovanile" nell’ambito dell’operazione coordinata su scala nazionale dal Servizio centrale operativo della polizia. Obiettivo? La baby criminalità, appunto. Passati al setaccio i punti ’sensibili’ della nostra provincia dove le nuove generazioni di solito si ritrovano. Dai centri commerciali alle stazioni ferroviarie, dalle piazze dove di solito si danno appuntamento ai boschi che spesso sono teatro dello spaccio. E’ stata la squadra mobile, guidata dal vice questore aggiunto Riccardo Signorelli, a coordinare il servizio ad ampio raggio avvalendosi della collaborazione delle Volanti e del Reparto prevenzione crimine Toscana. Prezioso anche l’apporto dei commissariati di Chiusi e di Poggibonsi.

Le cifre parlano chiaro. Sono stati identificati 365 giovani, dei quali 114 minorenni e 251 poco più che maggiorenni. Non è stata una sorpresa per i poliziotti della Mobile scoprire lo spaccio nei boschi intorno a Siena.L’abitudine di allontanarsi dai centri abitati per comprare droga di ogni tipo è ormai consolidata. Due clienti dei pusher sono stati trovati nei pressi di Lecceto, più volte al centro di blitz della questura e della Municipale, ma anche nella zona boscata di Pontignano. Anche questa frequentata dagli assuntori. Tutti e quattro – erano giovani ma anche persone adulte – sono stati sanzionati per il consumo di stupefacenti venendo segnalati alla prefettura.

Non poteva mancare fra le zone dove concentrare l’attenzione piazza Gramsci. Infatti, nei pressi del sottopassaggio, è stato trovato un diciottenne che, si è scoperto, aveva nascosto dentro gli slip nove dosi di hashish, circa 11 grammi in tutto. E quando la polizia è andata a casa sua, durante la perquisizione, sono saltati fuori altri 24 grammi di marijuana nascosti dentro il garage. Il ragazzino è stato denunciato e deferito alla procura per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Dai posti di controllo svolti sulle strade, in particolare a Chiusi, emerse violazioni del Codice della strada che sono state sanzionate.

Laura Valdesi