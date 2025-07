Eventi del Giugno Pisano: "Non sono la Notte Bianca. Abbiamo restituito risalto a storia, radici, sacralità"

"Un capovolgimento di prospettiva, ma soprattutto un’operazione di restituzione e valorizzazione nata da una visione diversa dal passato, in cui si dava più un taglio da ‘Notte bianca’ agli eventi simbolo del Giugno Pisano, specialmente alla Luminara di San Ranieri, dove la storia, le radici e la sacralità stessa dei momenti erano piegati ad altri obiettivi e messaggi". Lo ha detto l’assessore alle Tradizioni della storia e dell’identità di Pisa, Filippo Bedini, in occasione della presentazione del bilancio dell’edizione 2025 del Giugno Pisano insieme al dirigente Giuseppe Bacciardi. "La soddisfazione più grande è quella di esserci confermati e migliorati rispetto a una già eccellente edizione 2024. La percezione in città, registrata trasversalmente, è di un’edizione del Giugno che ha fatto registrare una crescita tangibile, rilevante e un grande successo di presenze". Bedini parla di "una trasformazione culturale dei principali momenti legati alle tradizioni storiche pisane improntati alla semplicità e alla loro bellezza intrinseca".

Un obiettivo auspicato dall’amministrazione Conti, sin dal primo mandato, e che oggi raggiunge il suo coronamento "incontrando il plauso e l’unione di tanti pisani, a prescindere dall’orientamento politico". "Siamo tornati a vivere la Luminara, la Regata Armi, il Palio di San Ranieri e il Gioco del Ponte nella loro dignità di momenti che nascono, affondano le loro origini in una storia importante, di una città che è stata grande, in un vissuto, una tradizione, una devozione che in nessun modo potevano scadere in rievocazioni che fossero poco più che semplice folklore o peggio in mere carnevalate. La differenza col passato è sempre più evidente ed è una vittoria" afferma l’assessore. "Passione, lavoro, investimenti (che proseguono con ulteriori risorse stanziate in variazione di bilancio, ndr) sono stati essenziali, quanto la partecipazione convinta e costruttiva di tutte le realtà coinvolte durante tutto l’anno. Non a caso – spiega Bedini – questi momenti sono accompagnati da mostre, restauri, riscoperta di spazi cittadini, approfondimenti storico-culturali, attività didattiche con le scuole e ristampe di manoscritti e libri".

"Come ogni anno – conclude - l’organizzazione degli eventi è di per sé complessa: la burocrazia complica ulteriormente il lavoro, i costi lievitano e gli imprevisti sono sempre dietro l’angolo. Ciononostante l’edizione di quest’anno è stata ancora più bella: la "macchina" comunale ha funzionato alla perfezione e i ringraziamenti sono doverosi. Siamo ulteriormente cresciuti, ma c’è ancora molto da fare", conclude Bedini che strizza l’occhio al sogno di un’edizione della Luminara che illumini il percorso dai Lungarni alla Cattedrale passando per via Santa Maria. "Una proposta che non è mai tramontata ma per cui serve un grande sforzo logistico". Intanto, "la linea è stata tracciata - assicura - per un futuro degno del nostro grande passato".

Ilaria Vallerini