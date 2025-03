Nuova cartoguida illustra la Valle. Presentata alla Borsa del Turismo

L’Ambito Turistico Garfagnana Valle del Serchio, anche quest’anno, ha partecipato alla Borsa internazionale del turismo (Bit) di Milano con una postazione all’interno dello stand di Toscana Promozione Turistica, tra oltre mille espositori provenienti da 64 Paesi. Durante la manifestazione è stata presentata la nuova cartoguida turistica dell’Ambito Turistico Garfagnana Valle del Serchio realizzata in formato pieghevole 11,30 x 16,20 centimetri, pensata per un pubblico che apprezza i materiali cartacei come complemento agli strumenti digitali. Una cartoguida in formato tascabile e immediato che, grazie alle immagini e ai contenuti sintetici, offre una panoramica chiara e accattivante delle opportunità turistiche del nostro territorio. Alla presentazione alla stampa di settore del video di promozione del territorio dell’Ambito Garfagnana Valle del Serchio era presente anche l’assessore all’Economia e Turismo della Regione Toscana Leonardo Marras, che ha assistito alla proiezione con interesse. "Essere presenti alla Bit – ha dichiarato la presidente dell’Ambito Turistico Garfagnana Valle del Serchio Raffaella Mariani – è un passo strategico per rafforzare la nostra visibilità e sviluppare proposte turistiche mirate, sia a livello nazionale che internazionale. Anche quest’anno la fiera si è confermata un evento fondamentale per il settore turistico, con un’edizione ricca di spunti innovativi e occasioni di networking. Per il nostro Ambito, - prosegue Mariani - la partecipazione ha rappresentato ancora un’opportunità concreta di crescita e consolidamento, inserendosi in una strategia a lungo termine per valorizzare il territorio e attrarre nuovi flussi turistici. Un’ importante occasione di promozione, che ha visto operatori del settore e visitatori vivere un’esperienza dinamica e interattiva alla scoperta delle nuove tendenze che stanno ridefinendo il mondo dei viaggi".

"Durante la Bit - aggiunge la presidente - abbiamo tenuto incontri con buyer nazionali e internazionali provenienti da Italia, Danimarca, Canada, Francia, Germania, Regno Unito, Polonia, Paesi Bassi e Stati Uniti, che hanno suscitato un forte interesse per il nostro territorio e le sue eccellenze. La Garfagnana e la Valle del Serchio sono state giudicate come destinazione ideale per vacanze verdi, immerse nella natura e all’insegna del relax all’aria aperta e verso esperienze integrate, digitalizzate, sostenibili e nel rispetto di valori sociali e ambientali".

Dino Magistrelli