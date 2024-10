I Comics entrano nel vivo, aperte le mostre a palazzo Ducale

Lucca, 21 ottobre 2024 – Primo taglio del nastro per Lucca Comics&Games nel pomeriggio di sabato, ai piedi dello scalone d’onore di Palazzo Ducale, nelle cui sale nobili sono state allestite le tradizionali mostre espositive della manifestazione. In precedenza, i saluti istituzionali e la presentazione di ognuna delle esposizioni, per la prima volta in una Sala Tobino ovviamente gremita di ospiti, autori e autorità civili e militari cittadine.

Padrone di casa il direttore di Lucca Comics&Games, Emanuele Vietina, che, con evidente commozione, ha dedicato questa edizione a Massimo Di Grazia, recentemente scomparso, vero simbolo dei comics a Lucca fin dagli inizi. Vietina ha esaltato la manifestazione quale modello di cittadinanza che produce coscienza positiva.

Per il presidente di Lucca Crea, Nicola Lucchesi, è l’atmosfera magica e gioiosa di Lucca tra i motivi del successo della manifestazione, insieme al fare squadra di tutti, mentre il vicesindaco Giovanni Minniti ha ammesso che “tutti noi ci sentiamo ormai parte della squadra”. L’assessore regionale Stefano Baccelli ha portato il saluto del presidente Eugenio Giani, ricordando come Lucca Comics&Games sia l’orgoglio della Toscana, come testimoniato dalla recente consegna del Pegaso d’oro, la massima onorificenze regionale. “Siamo eredi – ha chiarito Baccelli – di visionari come Giovanni Martinelli, il sindaco che nel 1966 accolse il primo Salone dei Comics contro tanti pareri negativi. In modo molto lucchese, ovvero sostenibile, siamo arrivati al successo di oggi, fieri anche dell’equilibrio tra cultura e mercato”. Infine, il neo presidente della Provincia, Marcello Pierucci ha promesso di continuare l’impegno da parte dell’ente di andare avanti con responsabilità: “La Provincia - ha detto - sarà sempre con voi”.

Spazio poi alle mostre, con i vari curatori chiamati sul palco per presentarle brevemente e poi, nelle varie sale espositive, a illustrarle agli ospiti e al pubblico. Presenti anche gli artisti Carmine Di Giandomenico e Francesca Ghermandi, titolari di due degli allestimenti.