Lucca Comics, per prenotare un posto agli eventi serve la nuova App: come funziona

Lucca, 16 ottobre 2024 – Lucca Comics & Games si sta avvicinando. Finora sono stati venduti 172mila biglietti: il giorno più gettonato è sabato 2 novembre con oltre 51mila tagliandi. E’ arrivato anche il momento per fissare in agenda i momenti in cui saranno aperte le prenotazioni degli eventi ai quali sarà possibile accedere solo assicurandosi un posto a sedere, i cosiddetti “Click Days”: giovedì 17 ottobre alle 14; domenica 20 alle 16 e martedì 22 alle 14. Solo durante i Click Days sarà possibile prenotare il proprio posto all’evento preferito, fino a esaurimento posti.

Come funziona? Da quest’anno sarà possibile prenotare il proprio posto solo tramite la APP di Lucca Comics & Games, la “LuccaCG24 Assistant”. Non sarà possibile effettuare prenotazioni tramite il sito Eventbrite o tramite il sito di LCG. Per prenotare sarà necessario essere in possesso del biglietto/abbonamento di Lucca Comics & Games 2024, il cui barcode (oppure il codice di 24 cifre) dovrà essere inserito nell’apposita sezione “Il mio biglietto” della APP.

Per prenotarsi utilizzando l’app LuccaCG24 Assistant è obbligatorio: 1) Effettuare il login all’interno della APP. 2) Caricare nella APP il biglietto acquistato su Ticketone. 3) All’interno della APP, effettuare il login a Eventbrite (collegando così i due account). Chi non avesse ricevuto il biglietto a casa entro il Click Day potrà utilizzare il codice dell’ordine di acquisto. Per ulteriori informazioni sul caricamento dei biglietti, dove trovare il “codice biglietto” o il “codice dell’ordine di acquisto” e altri dubbi si consiglia di consultare il sito www.luccacomicsandgames.com. Ogni utente (ogni account registrato nella APP), potrà riservare 1 posto e solo se l’evento si svolge nella giornata di validità del biglietto/dei biglietti caricato/i nella app.

Per gli eventi particolarmente adatti per le famiglie, ai quali si prevede quindi anche la partecipazione di bambini nati dopo il 1° gennaio 2015 ogni utente potrà prenotare fino a 2 posti. Anche tutti coloro che hanno un pass potranno prenotare un posto utilizzando il codice a barre presente sul pass, valido per 5 giorni. È necessario presentarsi almeno 15 minuti prima dell’inizio dell’evento per consentire la verifica della validità della prenotazione. Chiunque si presentasse 15 minuti dopo l’inizio dell’evento perderà il diritto di prelazione, la prenotazione non sarà più valida e sarà consentito l’ingresso a eventuali visitatori in coda.

Si ricorda che il Family Palace, allestito negli spazi del Real Collegio è a ingresso gratuito per tutti, adulti e bambini, senza necessità di biglietto. Alcuni eventi del programma Lucca Junior sono su prenotazione. In questo caso la prenotazione non prevede l’inserimento del codice del biglietto corrispondente e non sarà effettuata attraverso l’app LuccaCG24 Assistant ma con modalità che saranno poi comunicate.