Torna il Lucca Comics vista mare. “Sul Belvedere il padiglione Games”

Viareggio, 11 ottobre 2024 – Si consolida l’intesa “Mare-Mura“ tra i comuni di Viareggio e di Lucca; che, superato anche l’ultimo campanile, col Carnevale che per due anni ha sfilato sulle Mura, proseguono nella promozione sinergica dei territori e dei reciproci eventi turistici, culturali e sportivi. E in quest’ottica si inserisce anche il ritorno del Lucca Comics&Games vista mare, con uno stand che animerà, fra parate di cosplayer, il Belvedere delle Maschere dal 30 ottobre al 3 novembre.

Proprio in piazza Mazzini, in parallelo con il festival a Lucca, sarà allestito un padiglione di 250 metri quadrati, con un ladwall che rimanderà agli eventi in corso sulle Mura, dedicato ai Games. “Un’area che ospiterà le ultime novità e alcune delle star mondiali di questo settore che – anticipa l’assessore viareggino al turismo Alessandro Meciani – si sfideranno davanti alla consolle. E con gli appassionati”.

Già lo scorso anno il Comune aveva avviato una collaborazione con i Comics, che aveva portato in città un’anteprima del Festival dal respiro mondiale. “Quest’anno – prosegue Meciani – abbiamo deciso di inserire Viareggio nel cartellone dell’evento lucchese, anche per offrire un’occasione ulteriore a tutti i partecipanti dei Comics che pernottano in città”. Per questo il padiglione resterà aperto nel pomeriggio fino alla prima serata, proprio per attendere il ritorno degli appassionati dall’evento lucchese, per il quale – a 18 giorni dal via – sono stati già venduti oltre 156mila biglietti.

Tantissimi infatti i partecipanti che scelgono, ormai da anni, di pernottare a Viareggio (“al punto che la via Mazzini, che porta verso la stazione, in quei giorni sembra quasi una porta d’ingresso al Festival”), creando un’occasione d’oro, in una stagione grigia, per tutto il settore dell’accoglienza.

“L’attenzione intorno a questa manifestazione è grande. Anche le strutture ricettive che hanno chiuso per il meteo instabile riapriranno per l’occasione. E – pronostica Meciani – probabilmente già nei prossimi giorni verrà raggiunto il sold-out delle disponibilità di camere”. Vola, di pari passo, anche il mercato delle case vacanze “Con prezzi giornalieri importanti”. Meciani annuncia infine nuove sinergie Mare-Mura, “I sindaci Del Ghingaro e Pardini – conclude – stanno pianificando le collaborazioni turistiche e sportive in vista dal 2025”. Quali? “Al momento giusto lo sveleremo”.

Mdc