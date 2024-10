Lucca Comics and Games, un festival nel festival per i 50 anni di Dungeons & Dragons

Lucca, 16 ottobre 2024 – Tra i tanti eventi dell’edizione 2024 di Lucca Comics and Games (nella città toscana dal 30 ottobre al 3 settembre) nel programma dei giochi spicca la celebrazione dei 50 anni di Dungeons & Dragons.

Sarà una sorta di festival nel festival per il primo gioco di ruolo che ha dato vita, nel gennaio del 1974, a un modo tutto nuovo di giocare e usare la fantasia.

In particolare il festival lucchese dedica a Dungeons & Dragons la mostra 'Gateway to Adventure: 50 Years of D&D Art' che sarà inaugurata il 26 ottobre negli spazi della Chiesa dei Servi. Curata da Jon Peterson e Jessica Lee Patterson, l'esposizione si propone come la più grande al mondo dedicata a D&D e vedrà in mostra la Koder collection, composta tra le altre opere d'arte e memorabilia, anche dai capolavori originali di Larry Elmore, Jeff Easley, Clyde Caldwell, Keith Parkinson, Brom e Todd Lockwood. Saranno visibili poi, spiegano gli organizzatori, «una selezione tra gli artwork originali dei più iconici manuali da AD&D 1a edizione fino a oggi e la prima copertina variant mai creata per un manuale di D&D, a opera di John Blanche, per l'edizione inglese di Dungeons & Dragons a suo tempo pubblicata nel Regno Unito da Games Workshop». Inoltre alcune partite speciali di Dungeons & Dragons saranno giocate su un tavolo collocato nel transetto della Chiesa dei Servi. Oltre alla mostra Lucca intitolerà il sotterraneo del baluardo San Paolino a Gary Gygax e Dave Arneson, i creatori di Dungeons & Dragons nel 1974: la cerimonia è in programma il 30 ottobre e vedrà la presenza di Luke Gygax, figlio di Gary Gygax. Inoltre a esplorare l'evoluzione artistica del gioco di ruolo negli anni saranno presenti al festival Tyler Jacobson ed Erol Otus. Katerina Ladon, Francesca Baerald, Michele Giorgi, Marco Bernardini, Domenico Cava e Andrea Piparo, Troy Denning, Alex Kammer e Jeremy Crawford.