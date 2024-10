Comics, scuole chiuse cinque giorni. Stop alle lezioni da mercoledì 30 anche nei centri di formazione

Lucca, 18 ottobre 2024 – Era attesa da insegnanti e famiglie e ieri è stata pubblicata l’ordinanza per la chiusura delle scuole nei giorni di Lucca Comics & Games. In particolare mercoledì 30, giovedì 31 ottobre e sabato 2 novembre (il 1 è già festivo) resteranno chiusi tutti gli istituti scolastici pubblici e privati di ogni ordine e grado, il Centro provinciale per l’istruzione degli adulti e le sedi di istruzione e formazione professionale, i servizi educativi per la prima infanzia pubblici e privati.

L’ordinanza fa parte delle misure concordate con le autorità di pubblica sicurezza, la Prefettura e i dirigenti scolastici per limitare il traffico durante le giornate molto affollate della manifestazione. Quindi in pratica tutte le scuole del Comune, abbracciando anche le festività, resteranno chiuse per i cinque giorni Comics, dal 30 ottobre al 3 novembre compresi.

Intanto l’evento ormai “corre“ verso i 200mila ticket staccati. Tra le ultimissime “news“ la possibilità, per chi acquisterà un biglietto/abbonamento di Lucca Comics & Games comprato oggi di ricevere in omaggio un biglietto open per la mostra Amano Corpus Animae, la prima mostra europea dedicata al Maestro Yoshitaka Amano, in programma dal 13 novembre al 1° marzo 2025 alla Fabbrica del Vapore di Milano.

Per ritirare il proprio biglietto della mostra Amano Corpus Animae sarà necessario presentare la prova di acquisto del biglietto di Lucca Comics & Games comprato nella data di venerdì di oggi; se l’acquisto è avvenuto online servirà l’email di conferma, se l’acquisto è avvenuto in una biglietteria fisica sarà necessario presentare sia la ricevuta sia il biglietto cartaceo. Per ritirare il biglietto omaggio sarà necessario recarsi alla cassa del padiglione monografico dedicato al Maestro Amano in piazza San Michele. Organizzata e prodotta da Lucca Comics & Games, in collaborazione con il Comune di Milano, la mostra Amano Corpus Aminae sarà la prima esposizione, oltre che più grande e completa, che in Occidente sia mai stata dedicata al Maestro Yoshitaka Amano. L’exhibition sarà curata di Fabio Viola - già collaboratore culturale dell’area videogames del festival -, mentre l’allestimento di sarà realizzato in collaborazione con POLI.design di Milano.

La mostra, pensata per celebrare i 50 anni di carriera del visionario Sensei, conterà oltre 130 opere originali per raccontare la storia dell’animazione e dell’intrattenimento mondiale riflettendo così le tante anime dell’autore. La poliedrica produzione di Amano tra videogiochi, comics, anime, teatro, moda e fine art verrà ripercorsa lungo quattro sezioni: dai suoi primi disegni del periodo Tatsunoko, a quelli divenuti iconici come le variant cover di Batman o Superman oppure la copertina di Vogue.

Laura Sartini