Morta la donna finita nella scarpata: un’intera comunità nel dolore per Chiara Parducci

Molazzana (Lucca), 19 novembre 2023 – Chiara Parducci non ce l’ha fatta e nelle prime ore di ieri è spirata all’ospedale di Cisanello (Pisa), dove era stata ricoverata venerdì mattina dopo essere stata trasportata in codice rosso dall’elisoccorso regionale Pegaso a seguito di un terribile incidente stradale e un’intera notte passata nella sua auto incastrata tra due piante di acacia.

La 49enne era a poco più di un km dalla sua abitazione in località Ca’ Serafino a Cascio, borgo nel comune di Molazzana, quando ha perso il controllo della Renault Twingo rossa – per cause ancora non del tutto chiarite, si presume per un improvviso malore – che ha superato la barriera protettiva della carreggiata per precipitare lungo la costa boschiva sottostante. A frenare la corsa “impazzita“ dell’auto sono state le piante presenti che, però, hanno anche bloccato le portiere, intrappolando la donna al suo interno. L’hanno trovata così, priva di conoscenza e con un importante trauma cranico, i primi soccorritori arrivati sul posto dopo la chiamata di emergenza arrivata alle 6,45 di venerdì.

La situazione si è presentata da subito disperata e le condizioni della donna, vittima dell’incidente e di una notte trascorsa l’addiaccio, gravissime. Le preoccupazioni in merito sono poi cresciute con il passare delle ore e, nonostante i medici del nosocomio pisano di Cisanello che l’hanno accolta abbiano tentato l’impossibile per salvarla, alla fine hanno dovuto cedere alla tragica realtà.

Chiara, molto conosciuta nel suo paese di Cascio dove era nata e vissuta, lascia una famiglia disperata, con la figlia appena diciottenne che, insieme ai familiari più stretti, ha deciso per un ultimo atto di amore e altruismo, seppure nell’enorme dolore: donare gli organi di Chiara per aiutare altre vite a salvarsi. A stringersi intorno alla famiglia con grande partecipazione e cordoglio è anche tutta la comunità del paese di Cascio e del comune di Molazzana, con in testa il primo cittadino Andrea Talani che non nasconde il grande dolore per l’improvvisa perdita della compaesana, avvenuta tra l’altro a poco meno di un mese dalla tragica perdita di Simone Landi, anche lui di Cascio e vittima di un terribile incidente stradale a 51 anni mentre percorreva la stessa strada di Monteperpoli, anche se in un diverso tratto, in sella alla sua moto.

“Sono molto vicino ai congiunti di Chiara, come tutta la mia amministrazione e il paese intero - commenta il sindaco Andrea Talani - . La nostra comunità è stata colpita ancora una volta da una tragedia che ci ha sconvolto e lasciati senza fiato. Possiamo soltanto manifestare il nostro dolore con il nostro affetto che speriamo sia un minimo di conforto e abbracciare con partecipazione sincera questa famiglia tanto provata dal destino".