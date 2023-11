Una notte intera nell’auto: donna ferita grave, così è stata ritrovata

Molazzana (Lucca), 18 novembre 2023 – Sono molto gravi le condizioni di una 49enne di Cascio, borgo del comune di Molazzana, vittima di un incidente stradale nella serata di giovedì mente percorreva la via di Monteperpoli in direzione di Gallicano. L’auto su cui viaggiava, una Renault Twingo rossa, è improvvisamente uscita di strada, probabilmente a causa di un malore, finendo in una scarpata sottostante profonda circa tre metri dalla carreggiata, dopo avere impattato nel muretto di protezione stradale e averlo oltrepassato.

Drammatica la dinamica del sinistro, che ha causato alla donna un importante trauma cranico e perdita di coscienza, con l’auto finita incastrata tra due alberi di acacia con le portiere bloccate, circostanza in parte anche fortunata visto che le piante hanno in realtà frenato la discesa lungo il dirupo e fermato il volo che poteva essere disastroso.

Di fatto, però, Chiara non è riuscita a chiamare i soccorsi o chiunque potesse darle una mano per uscire dalla complicata situazione e ha passato tutta la notte all’interno dell’auto, fino alla prima mattina di ieri quando è stato dato l’allarme per il suo mancato rientro a casa.

Erano esattamente le 6,45 quando è arrivata la chiamata alla centrale operativa del 118. La prima ad allarmarsi era stata la figlia diciottenne che vive a Cascio con la madre e, accortasi del mancato rientro nell’abitazione, aveva provato ripetutamente a chiamarla sul cellulare senza ricevere alcuna risposta.

A quel punto, ha deciso di avvisare il padre, l’ex marito di Chiara, che a sua volta ha chiamato il fratello della donna e insieme hanno iniziato le ricerche, allertando le forze dell’ordine.

Ore di angoscia e preoccupazione per tutti i familiari, fino a quando le paure si sono concretizzate con il ritrovamento del mezzo uscito fuori strada, all’interno del quale si trovava la donna priva di conoscenza. Chiara era uscita dalla sua abitazione di Cascio, in località Ca’ Serafino, nella serata di giovedì e a poco più di un chilometro di distanza, quindi una manciata di minuti dopo la sua partenza, si è consumato il dramma con l’improvvisa uscita di strada.

Il tutto senza che ci fossero altri mezzi coinvolti o auto di passaggio, né tracce di frenata sull’asfalto. Sul posto si sono recati i soccorsi con i carabinieri della stazione di Gallicano, un’ambulanza con medico a bordo della Misericordia di Castelnuovo, due squadre dei vigili del Fuoco giunte dalla sede distaccata di Orto Murato e dal Comando provinciale di Lucca, specializzate in tecniche di soccorso Saf, che hanno provveduto, non senza difficoltà, a estrarre la donna dall’auto, mezzo rimasto praticamente intatto, e a verricellarla poi, fino alla strada dove i sanitari le hanno prestato le prime cure.La gravità della situazione, con la donna priva di

conoscenza e la presenza dell’importante trauma cranico, hanno suggerito di allertare l’elisoccorso regionale Pegaso che, atterrato al campo sportivo di Gallicano, ha caricato a bordo la ferita e l’ha trasportata in codice rosso al nosocomio pisano di Cisanello. Ancora in fase di accertamento le condizioni della donna, che destano molta preoccupazione: è in prognosi riservata, sotto stretto controllo e monitoraggio.