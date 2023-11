Vede l’auto della moglie in una scarpata, la donna all’interno priva di sensi. Grave 49enne dopo incidente

Lucca, 17 novembre 2023 – Un’auto nella scarpata, all’interno una donna di 49 anni priva di coscienza. E’ stato il marito a ritrovare la moglie all’alba di oggi, 17 novembre, priva di sensi nella vettura.

L’uomo, che fa un lavoro notturno, una volta rientrato a casa non aveva trovato la moglie. Era dunque andato a cercarla lungo la strada. Il ritrovamento in via Monteperpoli tra Castelnuovo e Gallicano, nel comune di Molazzana, in località Parata.

L’auto, probabilmente, era precipitata già da alcune ore. Sul posto sono subito arrivati i soccorsi, la donna è stata recuperata e portata in codice rosso, dall’elisoccorso Pegaso, all'ospedale di Cisanello. Sul posto sono intervenuti anche un’ambulanza medicalizzata di Castelnuovo e i vigili del fuoco.