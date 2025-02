Monitorati uomini e donne tra i 18 e i 70 anni

Lo studio sui sogni effettuato da Imt Alti Studi di Lucca è iniziato nel 2020 e si è concluso nel 2024, andando a monitorare un campione di persone all’interno del periodo Covid. Si è trattato di un gruppo di volontari composto da 217 soggetti, sia uomini che donne tra i 18 e i 70 anni, le cui condizioni organiche risultavano compatibili con l’esperienza scientifica, quindi in assenza di disturbi correlati al sonno. Il metodo di reclutamento del campione è avvenuto tramite la diffusione di informazioni sia virtuali che cartacee. Ai volontari che si sono resi disponibili a far parte della ricerca, gli scienziati hanno applicato rilevatori utili alle misure psicometriche, test cognitivi rilevazioni actigrafiche ed elettroencefalografiche.

Il periodo della ricerca ha avuto la durata di 15 giorni e spesso, proprio per acclarare le condizioni dei soggetti, questi sono stati svegliati e interrogati chiedendo loro se si ricordavano di aver sognato e che cosa. Il 95% di essi, svegliati da sonno Rem, ha risposto che stava sognando, percentuale scesa e oscillante tra il 30 e il 70% per coloro i quali sognavano non Rem. È stato rilevato che il sogno è maggiormente frequente durante la fase mattutina. Dagli studi è emerso che a influenzare il sogno concorrono anche le stagioni. Ha concorso allo studio anche l’Università di Camerino. I dati raccolti implementeranno il database all’interno del quale coesistono altre informazioni provenienti da diversi studi scientifici.