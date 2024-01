Molestie sul posto di lavoro. Imprenditore settantenne indagato per violenza sessuale

Lucca, 22 gennaio 2024 – Un imprenditore settantenne è indagato con l’accusa di violenza sessuale nei confronti di tre dipendenti. L’uomo è titolare di una conosciuta azienda della Piana lucchese, attiva anche nel settore ricettivo.

Una delle vittime delle ‘attenzioni particolari’ da parte dell’imprenditore ha deciso di rivolgersi ai carabinieri della stazione di Montecatini denunciando le continue molestie. Dopo alcuni accertamenti, gli atti dell’inchiesta sono stati trasmessi alla procura della Repubblica di Lucca e il fascicolo è già stato assegnato al sostituto procuratore Paola Rizzo, competente per materia, che attraverso la polizia giudiziaria sta eseguendo gli accertamenti del caso.

A quanto riferito dalla donna nella denuncia, l’imprenditore, anche approfittando della sua posizione, avrebbe allungato le mani in più di una circostanza. A subire le violenze sarebbero state in tre, due residenti in Lucchesia e una in Valdinievole. Quest’ultima è colei che si è rivolta ai carabinieri, spiegando nella denuncia come le ‘attenzioni’ dell’uomo inizialmente fossero dei semplici apprezzamenti di natura fisica ed estetica, salvo trasformarsi in vere e proprie molestie con palpeggiamenti e anche l’uso di un linguaggio osceno. Il tutto alla presenza di altri dipendenti.

La pm Rizzo si sta già occupandosi del caso ed entro breve potrebbe sentire la parte offesa in un incidente probatorio di fronte al giudice delle indagini preliminari e ai consulenti dell’accusa e della difesa. Nella circostanza potrebbero venir sentite come testimoni anche le altre vittime delle violenza, nonché altre dipendenti ed ex dipendenti che avrebbero subito più di un’avance a sfondo sessuale.