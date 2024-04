Alla “Fox“ la security dell’Inter. La società lucchese è da scudetto

Lucca, 27 aprile 2024 – La società lucchese “Fox“ con sede in via Fillungo, nota per la security al Summer Festival, è stata ingaggiata dall’Inter per garantire la sicurezza anche nei festeggiamenti per lo scudetto. Fox si occupa da inizio campionato della sicurezza e controlli sulla Curva Nord a San Siro e della tifoseria ultras nelle trasferte di Champions League.

Gianni Bartalini e alcuni addetti Fox

“Il rapporto con Inter è iniziato lo scorso anno – spiega il titolare Gianni Bartalini – a seguito di alcune problematiche che avevano avuto nel settore Curva Nord ed in cui necessitava che la sicurezza fosse gestita da una società non di Milano. La scelta è ricaduta su Fox in quanto aveva i parametri di professionalità e affidabilità che la Corporate Security di Inter richiedeva. Il rapporto con le figure apicali della società è stato da subito in sintonia e questo ci ha portato ad essere chiamati anche a svolgere il compito di Visiting Fan Support nelle competizioni di Champions League all’estero. Principalmente a San Siro ci occupiamo dei controlli ai gate d’accesso alla curva nord (settore verde), alla sicurezza nei camminamenti, alla sicurezza interno campo nonché della sicurezza della Tribuna Autorità”.

“Grazie alla professionalità e serietà che hanno dimostrato i nostri steward, la corporate security di Inter ci ha chiesto di occuparci anche della sicurezza del pulman della squadra durante i festeggiamenti dello scudetto nel post partita di domenica. Il nostro compito sarà quello di scortare il pulman con i giocatori e dirigenti dallo stadio di San Siro fino in Piazza Duomo. Saranno 8 chilometri interminabili nei quali ognuno dei miei ragazzi darà il meglio di sé per portare a compimento anche quest’altro importante incarico che ci rende particolarmente orgogliosi del lavoro di questa stagione”.

Fox si occuperà della sicurezza di Inter anche il prossimo anno. Un’altra società lucchese si distingue fra le eccellenze nazionali, stavolta dunque. “Siamo molto orgogliosi di quello che abbiamo fatto come gruppo e la riuscita è stata merito solo della serietà e dedizione che ogni steward ha messo nello svolgimento del proprio compito. Il mio ruolo è stato solo quello di prepararli prima, seguirli durante le varie fasi e gestire le loro posizioni. Tutto il resto è solo merito di ogni singolo componente del gruppo”.