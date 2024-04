Ultimi giorni di riprese. Tutti pazzi per i ciak

LUCCA

Continua il grande rapporto tra Lucca e il film di Peter Greenaway, le cui riprese vanno avanti ormai da settimane, rendendo le vie della centro un vero e proprio set a cielo aperto. Solo negli ultimi giorni, in tantissimi non hanno resistito alla curiosità di vedere con i propri occhi la macchina cinematografica all’opera, riversandosi in piazza San Michele, mentre sul sagrato della chiesa le riprese andavano avanti. Perché il film, che ora ha provvisoriamente il titolo di “Tower Stories“, è stato completamente adottato dalla città, che l’ha fatto diventare protagonista e parte integrante di queste giornate primaverili dal clima rigido. E ogni volta che Dustin Hoffman o Helen Hunt passeggiano nei momenti liberi per le strade cittadine catturano l’interesse della folla. Tutti a caccia del selfie con il protagonista di “Rain Man“, o anche solo per avere la possibilità di vedere dal vivo una vera e propria icona del cinema mondiale, uno di quei personaggi che difficilmente ci si aspetterebbe di incrociare in gelateria, in fila come “tutti gli altri“. Il lavoro sul set in centro storico, nel frattempo, sta arrivando alla sua conclusione, ma anche per i prossimi giorni lo stellare cast composto dai due premi Oscar, ma anche da attori del calibro di Sofia Boutella, Giacomo Ganniotti, Jonno Davies e Laura Morante animerà la vita cittadina. Ieri le riprese si sono tenute in via del Gallo, zona che verrà interessata anche nella giornata di oggi, come piazza Bernardini e via del Battistero. Dalle 14 alle 21 di oggi la macchina da presa si accenderà a Daris Libri, sempre in via del Gallo.

Costante il supporto tecnico e logistico degli uffici comunali durante le varie fasi di preparazione e quelle operative delle riprese sul set, dove in questi giorni verranno girate alcune delle scene più suggestive della pellicola. Un tour de force che va avanti da lunedì scorso, e dopo un sabato ricco di lavoro, il cast e i registi si godranno alcuni giorni di riposo. Il lavoro riprenderà, infatti, lunedì prossimo in piazza Bernardini e in via del Gallo. Grazie alla fattiva collaborazione ed ai continui aggiornamenti con la produzione internazionale, Facing East, e con quella italiana, The Family, l’amministrazione comunale continua a comunicare tempestivamente il piano delle riprese con le relative modifiche al traffico ed alla viabilità, al fine di ridurre al minimo i disagi e consentire il regolare svolgimento del progetto cinematografico.