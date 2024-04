Tra rimpianti e nuovi amori: Matrimonio a Prima Vista, cosa fanno ora Enrico e Benedetta

Pistoia, 26 aprile 2024 – Una coppia di fatto mai nata che sei mesi dopo la fine del programma fa il punto della situazione. Enrico e Benedetta sono la coppia toscana della nona stagione di Matrimonio a Prima Vista, il programma di Real Time che mette insieme due sconosciuti che si uniranno in matrimonio conoscendosi solo all’altare.

Un esperimento sociale, come lo definiscono i tre esperti che mettono insieme le coppie: Nada Loffredi, sessuologa, Mario Abis, sociologo e docente e Andrea Favaretto, esperto di comunicazione. Sono loro a scegliere i candidati e in questa edizione avevano appunto deciso di unire i destini di Enrico Bonechi, di Pistoia, impiegato di banca e Benedetta Campigli, di Lamporecchio, manager di un negozio di articoli sportivi.

E se la festa di matrimonio era andata particolarmente bene, in viaggio di nozze i due hanno mostrato una chiusura che li ha portati a frequenti litigi. Il pubblico si è appassionato particolarmente alla loro non-storia, ma la situazione non è migliorata una volta chiuso il viaggio di nozze. I due non sono andati a convivere, saltando quella che è una tappa fondamentale del programma. Qualcosa di inedito, che non era mai accaduto e che ha messo in imbarazzo anche la produzione e gli esperti.

I due hanno di fatto condotto una vita da quasi estranei anche nei mesi dell’esperimento. Nella serata di mercoledì 24 aprile è andata in onda l’ultima puntata, quella che racconta le coppie sei mesi dopo la fine dell’esperimento.

I due hanno continuato a vivere da estranei. E nell’incontro con gli esperti hanno parlato della loro vita, tornata alla routine. Non si sono però più visti. Forse c’è una punta di rimpianto per non avere condotto appieno l’esperimento, ma le strade dei due sono definitivamente separate.

Alla domanda se avessero nuove persone della loro vita, Benedetta ha riposto “sì, potenzialmente c’è una persona molto importante”, non dicendo di più. Stessa cosa per Enrico. Si chiude così la nona edizione, nella quale le coppie non hanno brillato per sintonia.

Si sono separati anche Roberto e Stefania, entrambi del nord Italia e la coppia formata da Fabio e Ilaria, che in un primo tempo sembrava mostrare un’ottima sintonia ma che poi ha visto naufragare i sogni d’amore. Rimane la coppia formata da Giuseppe e Ilaria.