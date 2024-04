Il Bar del Sole chiude al Carmine. A breve riaprirà in via Mordini 13

Ultimissimi giorni di apertura all’interno del Mercato del Carmine per il Bar del Sole, il caratteristico locale all’angolo tra via Mordini e piazza del Carmine, tappa obbligata per chi frequenta questa zona del centro storico. La prossima settimana sarà infatti l’ultima per il locale dentrpom il mercato, in modo da consentire i lavori di ristrutturazione del grande immobile finanziati anche con i fondi del Pnrr. Ma quale futuro attende i gestori del Bar del Sole e i tanti clienti abituali? La soluzione... è dietro l’angolo.

"La prossima settimana sarà in effetti l’ultima al Carmine – spiegano Ernesto Caiazzo e Monica Marcone – e chiuderemo i battenti. Ma stiamo lavorando da tempo per riaprire prima possibile il locale qui nelle vicinanze. Abbiamo avviato i necessari lavori nel nuovo fondo che abbiamo preso in affitto in via Mordini 13. Qui a due passi, insomma".

"Noi speravamo di riaprire lì in via Mordini 13 appena chiuso il bar qui al Carmine – sottolineano i titolari – , ma purtroppo questo non è stato possibile per la tanta burocrazia che si è messa in mezzo. Ci dispiace soprattutto per i nostri clienti che tra l’altro ci hanno sempre sostenuto con il cuore, ma speriamo che i tempi di attesa non siano eccdessivi e che ci seguano anche nella nuova sistemazione. Pensiamo anche di realizzare un piccolo spazio con tavolini all’aperto. Contiamo di inaugurare il nuovo Bar del Sole entro la fine di maggio. Almeno questa è la nostra speranza. Qui al Carmine eravamo entrati nel gennaio 2007 e quindi quasi 17 anni e mezzo fa. E una volta conclusi i lavori nel mercato, speriamo anche di poter far parte del nuovo progetto".

Paolo Pacini