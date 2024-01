Palpeggia tre donne, poi scappa. Bloccato, si scaglia contro i carabinieri

Capannori, 20 gennaio 2024 – Molestie e violenze sessuali contro alcune donne, poi il tentativo di fuga e resistenza a pubblico ufficiale, questo il triste resoconto di quanto successo per le vie di Capannori. Ancora una volta le donne nel mirino di qualche uomo colpevole di atti di violenza e prevaricazione. A seguito di tutto questo è stato arrestato R.I., cittadino nigeriano trentenne senza fissa dimora e con permesso di soggiorno temporaneo.

I fatti prendono il via dalla mattina, quando l’uomo girando le strade del paese in bicicletta, più volte si è avvicinato a delle donne che camminavano per la strada, palpeggiandole e molestandone tre in vari momenti della giornata. A quel punto, le vittime, si sono rivolte alle forze dell’ordine, segnalando i fatti ai carabinieri della centrale operativa di Lucca, che subito ha fatto scattare le ricerche dell’uomo.

Nel corso del pomeriggio, il trentenne è stato trovato, ma come se non avesse fatto già abbastanza, ha dato completamente in escandescenza, rendendosi protagonista di gesti altrettanto gravi nei confronti dei militari.

Non appena si è reso conto che i carabinieri erano sulle sue tracce, infatti, ha iniziato una disperata fuga attraverso alcuni terreni agricoli, sperando di seminare le forze dell’ordine nascondendosi tra la vegetazione. A quel punto sono intervenute altre tre pattuglie, con i carabinieri di Lammari e di Pieve di Compito insieme a una pattuglia della polizia Municipale di Capannori, per non farselo scappare, circoscrivendo l’area e rendendo praticamente impossibile la fuga. Ma la follia era ancora bel lontana da trovare una conclusione, visto che il giovane ha iniziato a sradicare delle grandi zolle di terreno e lanciarle verso i militari, riuscendo a farsi una breccia per scappare nel retro di un palazzo.

A quel punto, non si sa dove, è riuscito a trovare un manico di scopa in metallo, con cui ha cercato di attaccare i carabinieri. Vista, però, la lunga fuga e le tre pattuglie di militari presenti, grazie alle forze in campo, l’uomo è stato prima bloccato e poi accompagnato negli uffici della stazione dei carabinieri di Capannori.

Per il trentenne è scattato l’arresto per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, oltre alla denuncia per violenza sessuale.