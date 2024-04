Meteo Toscana: sole e clima estivo in arrivo. Poi brusco stop. Atteso ribaltone il Primo maggio

Firenze, 26 aprile 2024 – Il freddo, in Toscana, ha davvero giorni e ore contate. Tra oggi e domani le temperature inizieranno pian piano a risalire. Poi da domenica l’anticiclone africano regalerà un tempo più stabile.

"Il periodo freddo, piovoso e nevoso vissuto nei giorni scorsi è in procinto di concludersi. Proprio in concomitanza con l'ultimo weekend di aprile tornerà a farci visita l'anticiclone africano che riuscirà a proteggere gran parte d'Italia, soltanto alcune regioni saranno interessate da un tempo instabile. Ma sarà soltanto una tregua, infatti dal 1 maggio tornerà il maltempo». Lo anticipa il meteorologo Antonio Sanò spiegando che “il tempo sarà meno piovoso al Nordest e al Centro e più soleggiato al Sud. Con domenica l'avanzata dell'alta pressione subtropicale regalerà un tempo più stabile per tutti, infatti il sole sarà prevalente e le temperature cominceranno a salire generosamente fino a raggiungere facilmente i 24-25 gradi su molte città.

Questa situazione di stabilità atmosferica si rafforzerà ulteriormente nella giornata di lunedì 29 quando tutta l'Italia si troverà sotto il sole e un clima anche estivo. Si potranno addirittura toccare i 28-30 gradi sulle zone interne del Centro-Sud. Ma questo nuovo assaggio dal sapore tardo primaverile o in alcuni casi estivo, subirà un brusco stop dal pomeriggio di martedì 30. Una perturbazione sospinta da venti meridionali e pilotata da un ciclone tra Spagna e Isole Baleari farà peggiorare il tempo a partire dalle Isole Maggiori e il Nordovest. Il corpo nuvoloso instabile e perturbato attraverserà almeno mezza Italia con piogge e temporali a tratti intensi, proprio nella giornata di mercoledì 1 maggio.

Venerdì 26 tempo variabile con cielo molto nuvoloso e precipitazioni sulle zone di nord ovest. Nel pomeriggio maggiore variabilità con rovesci nelle zone interne. Temperature in aumento grazie anche al vento di scirocco.

Sabato 27 ancora temperature in salita con massime fino a 20° all’Argentario, 18-19° nella parte sud-est e 16-17 a nord-ovest. Cielo variabile con possibilità di piogge sparse soprattutto nella seconda parte della giornata.

Domenica 28 si arriverà a 22-23° con cielo nuvoloso per velature nella prima parte, tendenza a schiarite dal tardo pomeriggio.