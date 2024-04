Meteo Toscana, ultime ore per il freddo: il termometro salirà fino a 26 gradi

Firenze, 25 aprile 2024 – Riaccesi i termosifoni, ritirati fuori dall’armadio i piumini, è già tempo di fare dietrofront. Infatti in Toscana le temperature ricominciano a salire già da sabato, ma è da domenica che il tempo dovrebbe nettamente migliorare fino ad arrivare lunedì anche a 26 gradi.

Meteo Toscana

Venerdì 26 tempo bruttino con cielo molto nuvoloso e precipitazioni sulle zone di nord ovest. Nel pomeriggio maggiore variabilità con rovesci nelle zone interne. temperature in aumento grazie anche al vento di scirocco.

Sabato ancora temperature in salita con massime fino a 20° all’Argentario, 18-19° nella parte sud-est e 16-17 a nord-ovest. Cielo variabile con possibilità di piogge sparse soprattutto nella seconda parte della giornata.

Domenica si arriverà a 22-23° con cielo nuvoloso per velature nella prima parte, tendenza a schiarite dal tardo pomeriggio.

Lunedì invece non solo il cielo sarà particolarmente sereno, ma il termometro arriverà anche a 26° in Mugello, nel Valdarno Superiore e sulla costa grossetana, 25° tra Prato, Pistoia, Lucca e l’Argentario, 24° in Versilia, Lunigiana, Garfagnana, Chianti, Casentino.