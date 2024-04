Primo maggio, i supermercati aperti in Toscana

Firenze, 26 aprile 2024 - Sarà quasi ovunque la festa dei lavoratori, in quanto nella giornata del 1 maggio le principali catene delle grande distribuzione - Unicoop Firenze, Unicoop Tirreno e Esselunga - terranno chiusi i supermercati in Toscana. Non mancherà, però, la possibilità di fare la spesa anche nella festività del 1 maggio. Ecco dove.

Conad

Nella giornata del 1 maggio saranno aperti almeno la mattina i punti di vendita Conad situati nelle città turistiche e lungo la costa toscana, per garantire il servizio anche ai visitatori presenti durante i giorni di festa. “Consigliamo comunque sempre di servirsi del sito conad.it per consultare gli orari dei singoli supermercati‘, fa sapere l'azienda.

Penny

Numerosi supermercati della catena Penny saranno aperti nella festa dei lavoratori. Per esempio, il negozio di Siena sarà aperto con orario spezzato il 1 maggio (8.30-13.00 e 15.30-19.30). Punti vendita aperti il 1 maggio anche a Pisa, Prato e Arezzo, a Pistoia aperti solo la mattina, dalle 8.30 alle 13.00. Anche nei centri minori, i supermercati Penny saranno tendenzialmente aperti: a Bibbiena, nell'aretino, a Borgo San Lorenzo, in provincia di Firenze, a Monteriggioni, in provincia di Siena, tutti con orario 8.30-13 e 15.30-20, a Castelfiorentino e a Empoli solo la mattina, dalle 8.30 alle 13. Per consultare tutti i supermercati Penny aperti il 1 maggio cliccare qui.

Lidl

I punti vendita Lidl saranno aperti a macchia di leopardo. Per verificare gli orari nelle giornate del del 1 maggio, è possibile collegarsi a questo link: www.lidl.it/c/punti-vendita-e-orari/s10019838 o utilizzare l'app Lidl.

Carrefour

Aperti il 1 maggio gran parte dei supermercati Carrefour, soprattutto i Carrefour Express, sia nei centri storici che in periferia, quali per esempio su Firenze quelli di via Maragliano, via Coluccio Salutati e via Capo di Mondo. Per informazioni: www.carrefour.it o 800-650650.

Pam

Supermercati Pam aperti per la maggior parte in occasione della festa dei lavoratori. Sul sito pampanorama.i/punti-vendita sono indicate le aperture straordinarie. Per esempio sono aperti il 1 maggio i negozi Pam di viale Mazzini a Firenze e di via Banchi di Sotto a Siena (entrambi dalle 9 alle 21) e di via delle Cascine a Pisa (dalle 8 alle 20), mentre resta chiuso quello di via Perennio ad Arezzo.