Vespa Raduno. Da tutta Italia in arrivo a Poppi

Il Primo Maggio aretino sarà nuovamente all’insegna dei motori e del vintage. La festa dei lavoratori sarà caratterizzata dal tradizionale raduno VespArezzo che, giunto alla ventitreesima edizione, riunirà centinaia di vespisti dall’Italia e dall’estero per una giornata all’insegna dell’aggregazione, del divertimento e della scoperta del territorio. Una colorata carovana di Vespa di ogni epoca e modello sarà diretta verso Poppi, per proporre un ideale collegamento artistico e culturale tra la città che ha dato i natali a Giorgio Vasari e il borgo che ha ospitato il sommo poeta Dante Alighieri, omaggiando così due personalità fortemente collegate alla provincia di Arezzo. Il VespArezzo, promosso dal Vespa Club Arezzo con i patrocini dei Comuni di Arezzo e Poppi, è una delle più importanti e partecipate occasioni di ritrovo per gli appassionati di questo iconico mezzo di trasporto, con la presenza anche di rappresentanti di club da Paesi quali Belgio, Francia e Svizzera. Il ritrovo mercoledì 1 maggio dalle 8 al Prato di Arezzo per la consegna dei kit, per la colazione, per la benedizione di don Alvaro Bardelli e il saluto dell’assessore allo sport Federico Scapecchi, poi i vespisti accenderanno i motori per una sfilata tra le vie del centro storico cittadino e per un giro turistico verso il Casentino.

La prima tappa sarà ai giardini adiacenti al castello di Poppi dove i partecipanti potranno visitare uno dei borghi più belli d’Italia dominato dall’antico maniero dei Conti Guidi, poi saranno previsti l’aperitivo e le premiazioni. La giornata, sostenuta dai main sponsor Atam e Assicurazioni Generali Minozzi, troverà il proprio epilogo alle 13.30 con un pranzo a base di sapori locali a cura della Pro Loco di Poppi che terminerà con i saluti finali e con l’arrivederci alla ventiquattresima edizione del 2025. Il raduno del Primo Maggio sarà anticipato martedì 30 aprile dall’apertura degli stand al Prato per le iscrizioni e da una cena conviviale per proporre un primo momento di incontro; per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito www.vespaclubarezzo.it. "Il VespArezzo - dice Roberto Sestini, presidente Vespa Club Arezzo - farà tappa in Casentino per omaggiare il genio di Vasari e portarlo al castello che ha ospitato Dante".