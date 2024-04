Una nuova bilancia per la Pediatria, dono della Penitenziaria Una moderna bilancia per valutare la composizione corporea dei bambini è stata donata alla Pediatria dell'ospedale "San Luca" di Lucca dalla Casa Circondariale. Sarà utile per la sindrome metabolica associata all'obesità in età pediatrica. La donazione è un gesto di gratitudine verso il personale e un modo per supportare i bambini e le loro famiglie.