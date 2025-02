"M’illumino di meno". Stile di vita sostenibile anche per San Valentino

Coniugare il risparmio energetico con una serata dalla giusta atmosfera per San Valentino. "L’amore sostenibile", si chiama così l’iniziativa promossa dall’amministrazione Del Chiaro in occasione della 21’ edizione di "M’illumino di meno", la Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli stili di vita sostenibili, promossa dal programma radiofonico "Caterpillar" di Rai Radio Due.

Nel giorno dedicato agli innamorati, sarà possibile cenare a lume di candela, con le luci artificiali spente, nei ristoranti e nei locali di Capannori che aderiranno all’iniziativa, in un’atmosfera unica e romantica, contribuendo a ridurre il consumo energetico. I ristoratori che intendono aderire all’iniziativa possono scrivere una mail all’indirizzo [email protected] entro giovedì 6 febbraio indicando il nome del locale, l’indirizzo e il numero di telefono per le prenotazioni.

Una volta raccolte le adesioni l’amministrazione comunale renderà noto l’elenco dei ristoranti e dei locali che parteciperanno al progetto e che sarà diffuso sul territorio tramite i canali di comunicazione del Municipio di piazza Moro. "Abbiamo deciso di aderire a questa proposta - spiegano l’assessora all’ambiente Claudia Berti e l’assessora alle attività produttive, Serena Frediani – per un San Valentino speciale e sostenibile. L’obiettivo è quello di valorizzare i locali del nostro territorio attraverso la promozione di pratiche di sostenibilità ambientale, creando una sinergia tra Comune, attività locali, anche con il coinvolgimento delle associazioni di categoria. Per la nostra amministrazione - proseguono Berti e Frediani - la collaborazione con il territorio rappresenta un punto cardine nello sviluppo di un futuro più rispettoso dell’ambiente e più attento alla qualità della vita. Auspichiamo una grande adesione da parte di tutti perché il tema energetico è sempre più di stringente più attualità e riguarda la vita quotidiana di tutti. Siamo convinte che, attraverso piccoli gesti quotidiani e un impegno condiviso, possiamo continuare a costruire insieme un futuro migliore per il nostro territorio".

A Capannori si lancia l’idea che mette insieme la tradizione della festa con il tema del minor consumo energetico.

Massimo Stefanini