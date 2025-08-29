Melodie all’ombra del campanile. Festa per i 40 anni della ’Don Baroni’

LUCCAL’Associazione "Don Franco Baroni" O.D.V.-E.T.S. festeggia 40 anni dalla costituzione. Tra le iniziative in programma anche uno spettacolo che intende richiamare alla mente gli eventi che don Franco organizzava in cortile degli Svizzeri dal settembre 1979, una tradizione andata avanti fino al 2001 e successivamente ripresa in altri spazi cittadini, negli ultimi sette anni nel chiostro Santa Caterina del Real Collegio.

Sul fronte sanitario l’associazione opera nella Piana di Lucca in linea con le varie deliberazioni e con i piani annuali di potenziamento delle Cure Palliative approvati dalla Giunta Regionale della Toscana (l’ultimo il 27 gennaio 2025, con la delibera numero 64). Una delibera che tra l’altro prevede il convenzionamento con le Organizzazioni di Volontariato Toscane entro il dicembre 2026 e l’attivazione dei servizi domiciliari di cure palliative 7 giorni su 7 e 24 ore al giorno, entro il dicembre 2026 in tutta la regione. Da un paio di anni l’associazione è presente anche nella Zona Distretto Valle del Serchio, per adesso con il servizio di assistenza psicologica e spirituale, sempre sul fronte cure palliative domiciliari. I numeri dell’assistenza domiciliare palliativa nella Zona Distretto Piana di Lucca mostrano notevoli variazioni, in particolare negli ultimi 15 anni passando, tanto per fare un confronto, dai 95 pazienti del 2012 ai 595 del 2024.

Domenica sera dalle 21.15, sul palco del chiostro di Santa Caterina si esibiranno 12 artisti che, attraverso la musica e il canto, porteranno messaggi e valori importanti, quali l’amore verso il prossimo, la capacità di prendersi cura e la solidarietà. Ancora una volta, la musica sarà protagonista assoluta, considerando che è un ottimo ed efficace strumento di comunicazione. Oltre ai singoli non mancheranno duetti emozionanti, con un repertorio studiato e scelto per l’occasione.

Si esibiranno: Lucia Costa, in arte Souleyes; Antonella Stagi, Romina Malagoli, Patrizia Rubino, Letizia Franceschi, Lara Fasano, Eleonora Buzzacchino, Luca Dinelli, Massimo Froli, Samuele Pratico’, Raul Marini e Matteo Fracch. Alcuni degli artisti sono allievi de "La Palestra musicale" di Michele Del Pecchia in provincia di Pisa, altri sono docenti e allievi della scuola di musica e teatro "QuattroquArti" di Lucca. L’ingresso è libero e gratuito. Presenta l’evento Emanuela Gennai.