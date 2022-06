Fiori bianchi e fontane luminose: il sì del calciatore Di Lorenzo con Clarissa Franchi

Articolo : Firenze, mezza Serie A al matrimonio dello juventino Locatelli. I look degli invitati

Capannori (Lucca), 25 giugno 2022 - Fiori d'arancio per Giovanni di Lorenzo. Il calciatore del Napoli e della Nazionale, originario della provincia di Lucca, ha sposato la fidanzata Clarissa Franchi. Molto legati alle loro zone, gli sposi hanno voluto celebrare in Toscana i fiori d'arancio.

Parenti, amici e diversi volti noti del calcio li hanno festeggiati in un clima di grande allegria e eleganza. L'evento si è svolto venerdì 24 giugno. Il matrimonio religioso si è tenuto a Segromigno in Monte, frazione di Capannori. Poi il banchetto nuziale.

La sposa era in tradizionale abito bianco, molto romantico. Completo scuro con camicia bianca e farfallino invece per il calciatore. Dopo la cerimonia religiosa gli sposi hanno incontrato parenti e amici in una villa.er il banchetto nuziale. La coppia ha scelto Villa Mansi, sulle colline lucchesi.

Da sogno la location del banchetto, un grande tendone illuminato con centrotavola di fiori bianchi, rosa e lilla. La coppia ha già una bambina, Azzurra, di due anni.

Tanti i momenti emozionanti, come il taglio della torta, che è avvenuto sulle scale della villa con fontane luminose lungo le scale stesse.