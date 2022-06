Firenze, mezza Serie A al matrimonio dello juventino Locatelli. I look degli invitati

Firenze, 22 giugno 2022 - Firenze e le sue colline si confermano location amata dai calciatori per i loro matrimoni. Manuel Locatelli ha scelto con la sua sposa Tessa Lacovich una villa alle porte della città, a cavallo con il comune di Fiesole, per il sì. Il centrocampista juventino si è sposato a Villa Palmieri, storica dimora che ha fatto da contorno sia alla cerimonia nuziale che al banchetto successivo.

Una festa alla quale ha partecipato mezza Serie A. Non solo diversi compagni della Juventus, ma anche molti ex compagni del Milan, una delle squadre della carriera del centrocampista. Nei mesi scorsi la proposta di matrimonio alla sua Tessa, poi il sì e l'organizzazione dell'evento.

Tanti i nomi noti: Bonucci e Chiellini (che lascerà la Juventus per gli Usa) con le rispettive mogli, Martina Maccari e Carolina Bonistalli, ma anche Mattia Perin, secondo portiere della Juventus, con la compagna Giorgia Miatto. Per quanto riguarda i giocatori del Milan, presenti Patrick e Cutrone e Davide Calabria. Presenti anche ex calciatori, come ad esempio l'ex Juventus Alessandro Matri.

Il matrimonio si è svolto nella giornata di martedì. La cerimonia con rito civile ha avuto luogo nel giardino della villa, all'aperto, con gli invitati a sedere. Vestito bianco con un lungo strascico per Tessa Lacovich, originaria del Costarica, esperta di e-commerce. Vestito molto classico scuro per Manuel Locatelli, abbinato a camicia bianca e cravatta chiara.

Un abito che Giorgio Armani ha appositamente confezionato per il calciatore con tanto di etichetta personalizzata all'interno. La cerimonia è avvenuta nel pomeriggio, in serata la cena. Allietata ovviamente dalla musica. Con una vera e propria discoteca. Particolari i centrotavola scelti dagli sposi, con un intreccio di rami e fiori che hanno dato un effetto particolare a tutta la sala. La musica è stata curata da Alessandro De Angelis e dalla sua produzione di eventi live. Tutta la regia dell'evento a Villa Palmieri è stata curata dalla wedding planner Silvia Slitti. La festa è andata avanti nella notte.

Diversi i cadeau e i regali per gli ospiti. L'artista Mery Saporito ha disegnato in tempo reale una serie di ritratti degli invitati stessi. Adesso la luna di miele, poi per Locatelli, a inizio luglio, ricominceranno gli impegni con la Juventus.