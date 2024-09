Ilaria D’Amico e Gigi Buffon hanno detto sì. Nozze blindatissime e tanti vip a Lucca

Lucca, 29 settembre 2024 – “Quando sei qui con me, questa stanza non ha più pareti, ma alberi” cantava Gino Paoli nella celeberrima “Il cielo in una stanza”. E’ quello che devono aver pensato Gianluigi Buffon e Ilaria D’Amico – lui in completo Armani, lei di bianco vestita da Luisa Beccaria, i bambini in Emporio Armani Junior – quando hanno scelto Villa Oliva, nelle campagne lucchesi, per dirsi il fatidico sì e diventare marito e moglie.

“Grazie a te, Ilaria, ho conosciuto il vero amore. Io non credevo potesse esistere”, ha detto un Buffon emozionatissimo. E lei: “Se siamo qui è anche grazie alla nostra meravigliosa famiglia e all’amore dei nostri ragazzi”.

15 foto Matrimonio Buffon-D'Amico, l'arrivo degli invitati

La canzone del leggendario Gino è stata personalmente scelta dagli sposi per accompagnare il loro giorno speciale, passato nel verde della speciale location a San Pancrazio. Tutto studiato ad arte, a partire dalla musica durante la cerimonia, affidata ad un quartetto d’archi “Etruria Musica”, per poi passare all’aperitivo, la cena e la serata con una vera discoteca con tanto di sfera specchiata in pieno stile anni ’80, allestita all’interno della limonaia. Cerimonia affidata alla scrittrice e conduttrice televisiva Francesca Fogar.

Le nozze di Ilaria D'Amico e Gianluigi Buffon al momento più atteso di ogni matrimonio: il bacio tra gli sposi

Già da diverse ore prima dell’inizio della cerimonia, fissata per le 18, si sono accalcati una sessantina di curiosi, tutti muniti di sciarpe e magliette della Juventus, a caccia di autografi. Sicuramente non sono rimasti delusi dalla parata di stelle presente. Una carrellata di ospiti di altissimo livello, partendo dai più celebri, Monica Bellucci, in veste di testimone della sposa, insieme al compagno Tim Burton.

Per lo sposo, i testimoni erano Alessandro Nista, Paolo Luchi e Gianluca Baccarini. Presente il mondo del calcio italiano, a partire dal ct della nazionale Luciano Spalletti, che ha voluto Buffon come capo delegazione. Non potevano mancare Giovanni Malagò, presidente del Coni, e Gabriele Gravina, presidente della Figc. Forti tinte bianconere tra gli invitati, con tutta la ’BBC’ riunita tra abbracci e risate: Andrea Barzagli, Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini hanno protetto nuovamente il loro capitano.

VIDEO: il testimone dello sposo, Alessandro Nista

“Come abbiamo fatto in carriera - si concede a una battuta Bonucci -, siamo qui per difendere di nuovo Gigione. Viva Gigi e viva Ilaria”. Immancabile anche Andrea Agnelli, ex presidente bianconero, e tutta la delegazione di di Sky Sport: da Fabio Caressa a Giuseppe Bergomi, fino a Zvonimir Boban.