Donna morsa da un lupo: "È sbucato dal nulla e ha aggredito il mio cane"

Lucca, 12 aprile 2023 – Aggredita e morsa alla mano da un lupo nel tentativo di salvare il proprio cagnolino dall’assalto del predatore. E’ successo a Pasquetta nelle campagne fra Porcari e di Montecarlo. Protagonista una cinquantenne del posto che, per fortuna, ha riportato solo lievi conseguenze oltre a un grosso spavento per i minuti trascorsi a fronteggiare l’animale sbucato fuori dal nulla. Forse il lupo era in cerca di cibo o forse era a sua volta impauritosi e ha assalito la donna per difendersi.

Resta la sconcertante aggressione da parte di un lupo a un umano in una zona oltretutto fortemente antropizzata. E’ il primo episodio del genere dalle nostre parti, sebbene avvistamenti e incontri ravvicinati si stiano susseguendo da mesi, così come gli allarmi a più riprese lanciati dagli allevatori stanchi di vedere le proprie greggi sbranate dai lupi o dagli ibridi.

L’ultimo episodio in ordine di tempo risale al 22 giugno 2022 nell’allevamento del signor Sauro Giorgi, a pochi metri dalla chiesa e dal centro del paese dove decine di animali furono sgozzati e uccisi da un branco di lupi.

La notizia del ferimento della donna da parti di un lupo non fa altro che riaccendere l’allarme sulla sempre più complicata convivenza fra noi e gli animali selvatici. Non a caso è stato lo stesso sindaco di Porcari, Leonardo Fornaciari, a diffondere la notizia, dopo aver parlato con la vittima dell’aggressione.

"La donna – racconta Fornaciari – stava portando il suo cane a fare un giro in campagna, quando è arrivata nella parte alta di via Pollinelle, sul crinale che la divide da via della Pace, al confine tra i territori di Porcari e di Montecarlo; dal nulla è sbucato fuori questo lupo a suo dire piuttosto robusto e agitato. Dopo aver ringhiato e mostrato i denti ha cercato di attaccare il cagnolino della donna la quale, nell’atto di proteggerlo, ha rimediato due morsi uno sulla mano e uno sull’avambraccio".

Ferita e terrorizzata, la donna è riuscita comunque a dare l’allarme e a mettersi in contatto con familiari ed amici. "Per fortuna – aggiunge Fornaciari – sembra che non ci sia niente di grave e che le ferite siano superficiali. Qualche punto di sutura, nonché come da prassi terapie antitetaniche e antirabbiche".

Stando al sindaco, il racconta della donna è verosimile.

“Mi ha detto – conferma Fornaciari – che è più che sicura che si sia trattato di un lupo, anche perché in passato aveva visto anche gruppi di tre o quattro esemplari nella solita zona. Sia chiaro – conclude il primo cittadino – non voglio creare allarmismi esagerati, ma certo cerchiamo di prestare la massima attenzione e occhi aperti soprattutto in zone isolate".

Una conferma della veridicità del racconto anche da parte della Asl, sempre come conferma il sindaco: "Ho ricevuto una comunicazione ufficiale dal dipartimento della Asl competente".