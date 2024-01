Lucca, lotta alla ”mala-movida“: steward nelle zone dei locali

Lucca, 13 gennaio 2024 – Pronti, via: ecco l’esperimento per una movida più sicura. Partirà venerdì 19 gennaio, e durerà un anno con possibilità di rinnovo per l’anno successivo, il servizio di vigilanza serale e notturna per la movida responsabile affidato dal Comune di Lucca all’agenzia privata lucchese “Fox Security“, realtà italiana d’eccellenza nel settore, che fornirà personale formato steward (guardie particolari giurate) a presidio nei week end e in altre occasioni, delle zone più affollate del centro storico e in particolare delle aree intorno a Porta dei Borghi, Corso Garibaldi e vie limitrofe, piazza San Michele in Foro, piazza Antelminelli, quelle storicamente prese maggiormente di mira dagli avventori serali.

Il servizio sarà svolto da sei operatori che lavoreranno su turni di cinque o sei ore nell’arco orario compreso fra 19.30 e 1.30. Quale sarà il loro perimetro di azione? Gli operatori avranno il compito di monitorare il rispetto delle regole informando e sensibilizzando tutte le persone che frequentano locali e spazi pubblici al rispetto dei limiti acustici, all’osservanza delle norme sulle bevande alcoliche e ai pericoli derivanti dall’abuso; promuoveranno comportamenti consoni al rispetto dei luoghi, della convivenza e del decoro urbano. Dunque, un’attività di prevenzione e di controllo dei luoghi della movida.

“Parte un servizio che è frutto di un lavoro di ascolto e confronto con i residenti del centro storico, gli esercenti e operatori del settore e le categorie economiche – afferma il vice sindaco e assessore alla sicurezza Giovanni Minniti – l’amministrazione comunale ha elaborato questa proposta condivisa con il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, coordinato dalla Prefettura. Siamo così in grado di mettere in campo un’azione preventiva anti degrado puntuale che mira a valorizzare l’informazione, la responsabilità dei singoli, il rispetto delle regole e degli altri ma che in caso di bisogno renderà più efficace l’intervento delle Forze dell’Ordine".

Gli steward lavoreranno in stretto rapporto con il Comando della Polizia Municipale e con la Questura informando le centrali operative della situazione sul campo ed eventualmente richiederne il tempestivo intervento.