Cambia il questore. Tra due settimane si insedia il dottor Giobbi

Novità importanti per la Questura di Lucca. Il questore Dario Sallustio, 58 anni, lascia infatti Lucca e va ad assumere la guida della Questura di Vicenza. Al suo posto da Benevento arriva Edgardo Giobbi (nella foto), 58 anni, romano, che era al vertice della Questura della città campana da poco più di due anni.

Anche per la nostra città il cambio della guardia istiutuzionale avviene dopo un periodo di tempo relativamente breve. Il dottor Sallustio si era infatti insediato a capo della Questura lucchese solo un anno e mezzo fa, nell’aprile 2022. L’avvicendamento a Lucca è comunque previsto tra due settimane, il 20 novembre prossimo.

Il neo questore di Lucca dottor Edgardo Giobbi nella sua permanenza a Benevento ha dedicato particolare attenzione all’ordine pubblico e al rispetto delle norme nei locali della movida nel centro storico. Temi che ritroverà sul tavolo anche da noi. Laureato in Giurisprudenza all’Università di Pisa ed entrato nella Polizia di Stato nel marzo 1985, nella sua lunga carriera ha ricoperto molti incarichi di rilievo, tra cui quello di investigatore nello SCO (Servizio Centrale Operativo) con cui ha partecipato alle indagini per il delitto di Yara Gambirasio. A Bergamo come vicario del Questore, per tre anni si era anche occupato della tematica ultras.