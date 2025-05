Nuovi servizi al San Luca. Svolta in endocrinologia

Da questo mese di maggio, in considerazione dell’elevato numero di richieste, l’Asl ha potenziato il servizio di Endocrinologia offerto dall’ospedale di Lucca. In particolare Monica Giannetti, specializzata in Endocrinologia nell’ambito della prestigiosa scuola pisana, già in forza alla Medicina interna del San Luca, è adesso completamente dedicata al servizio ambulatoriale di Endocrinologia, fino ad oggi in carico prevalentemente alla Medicina nucleare, che l’Azienda ringrazia per la disponibilità e la collaborazione.

L’obiettivo dell’azione di sviluppo attuata è quello di soddisfare le numerose richieste di visite endocrinologiche e per osteoporosi. La dottoressa Giannetti si è specializzata nel 2007 presso l’Endocrinologia di Pisa ed ha lavorato per molti anni a fianco del professor Aldo Pinchera. Nel 2010 ha inoltre conseguito il dottorato di ricerca in scienze endocrine sempre all’Università di Pisa. L’attività ambulatoriale verrà garantita dalla specialista nei principali distretti della Piana di Lucca e una volta alla settimana nella sede del distretto di Fornaci di Barga, così da andare a potenziare anche il servizio di Endocrinologia già presente in Valle del Serchio. La prenotazione delle visite, unitamente a quella per le ecografie tiroidee, potrà essere effettuata agli sportelli CUP, tramite le farmacie o direttamente sul portale zerocode (zerocode.sanita.toscana.it).

L’Asl evidenzia inoltre che, sempre all’ospedale “S. Luca”, si sta avviando il percorso di chirurgia tiroidea. Questo grazie alla presenza, nell’organico della Chirurgia di Lucca, dell’endocrinochirurgo Aleksandr Aghababyan, che si è formato alla scuola di Endocrinochirurgia dell’ospedale di Cisanello. Il dottor Aghababyan si è laureato nel 2010, si è specializzato in Chirurgia dell’apparato digerente nel 2017 ed ha conseguito il dottorato di ricerca in scienze endocrinochirurgiche all’Università di Pisa. Ha quindi prestato servizio per diversi anni nell’ambito dell’Endocrinochirurgia di Cisanello, con la quale continua ad avere un rapporto di collaborazione, specializzandosi nella chirurgia tiroidea e paratiroidea. Il percorso di chirurgia garantisce dunque pressoché tutti gli interventi chirurgici per trattare la patologia tiroidea e paratiroidea maligna e benigna. La parte chirurgica del percorso si svolge nell’ambito dell’unità operativa di Chirurgia generale diretta da Andrea Carobbi.